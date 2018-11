Suzano terá Hospital Público Veterinário a partir de 2019

Suzano terá um Hospital Público Veterinário. Pelo menos, R$ 1,050 milhão será destinado à causa animal em 2019. Deste montante, R$ 800 mil serão utilizados para a instalação de uma unidade de saúde veterinária. A conquista é resultado da união de oito parlamentares suzanenses, que apresentaram emendas impositivas, aprovadas pela Câmara Municipal. O recurso está garantido no Orçamento Municipal do próximo ano. “Essa é uma das melhores notícias que Suzano poderia ter neste final de ano”, afirmou o vereador Lisandro Frederico (PSD).

Lisandro garante que os R$ 800 mil são suficientes para a contratação de uma prestadora de serviço especializada que poderá passar a atender os animais da cidade. Além dos R$ 800 mil, que garantem a construção do Hospital Público Veterinário de Suzano, os vereadores aprovaram mais R$ 250 mil de emendas impositivas a serem aplicadas na continuidade do programa de castração e de microchipagem de animais ao longo do próximo ano. Os serviços iniciaram neste ano, após recursos destinados por emendas de Lisandro ao orçamento de 2018.

O R$ 1,050 milhão destinado à causa animal representa menos de 1% do orçamento total do município de aproximadamente de R$ 800 milhões. “A causa animal mais do que precisa, ela merece atenção do Poder Público”, afirmou Lisandro.

Direitos aos animais

“O hospital veterinário chega para acabar ou diminuir drasticamente a situação caótica que vemos no dia a dia da cidade, com atropelamentos de animais e o risco de transmissão de doenças causadas pelos cães abandonados”, descreveu o vereador Lisandro. “Por meio do trabalho da Câmara Municipal, estamos fazendo com que Suzano passe a respeitar os direitos dos animais”, disse.

A partir da aprovação na Câmara Municipal, cabe agora a Prefeitura de Suzano executar as emendas impositivas. “Vamos cobrar que o processo de contratação seja feito de forma transparente e com celeridade. Os detalhes do atendimento serão apresentados conforme o andamento do projeto, mas a prioridade deverá ser os animais de rua e os cães e gatos de famílias com renda familiar de até três salários mínimos, como ocorre em outras cidades”, adiantou Lisandro.