Suzano terá mais de 15 bairros com ampliação de rede de esgoto e água

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) amplia o tratamento de esgoto na região do Distrito de Palmeiras em Suzano. Além disso, outros 15 bairros da cidade também receberão as melhorias na implantação da rede de distribuição de água.

De acordo com a nota oficial, a região de Palmeiras receberá um total de cinco pacotes de obras. A primeira delas prevista para este mês, com término em julho de 2020, é a execução de 5,4 Km de rede coletora, uma estação elevatória de esgoto, além de 173 ligações do sistema de esgoto sanitário que deve beneficiar 2,6 mil pessoas dos bairros Jardim Ikeda, Jardim Silvestre e Ana Rosa.

O segundo investimento de obras no Distrito de Palmeiras será realizado nos bairros Jardim do Lago, Recanto Ouro Fino, Vila Fátima e Buenos Aires, beneficiando aproximadamente 2,2 mil pessoas. De acordo com a Sabesp, será realizada a execução de 5,6 Km de rede coletora e 632 ligações, que estão previstos para março deste ano.

Dando sequência as continuações dos investimentos, o próximo bairro a ser beneficiado com as obras de tratamento de esgoto é o Jardim Brasil. Com início para junho deste ano, a companhia realizará a execução de 3,2 Km de rede coletora, 0,8 Km de coletor-tronco, 865 ligações do sistema de esgoto sanitário, além do investimento de duas estações elevatórias de esgoto, beneficiando cerca de 3 mil pessoas do bairro.

O prazo de término das obras está previsto para abril de 2022.

Os bairros do Jardim Dora, Alto da Boa Vista, Vila Voegles, Ipelândia e Recreio das Palmas, em Palmeiras, também receberão os investimentos no tratamento de esgoto. Previsto para setembro deste ano, aproximadamente 3,2 mil pessoas serão beneficiadas com a execução de 0,52 Km de coletor-tronco e duas estações elevatórias de esgoto (unidade de bombeamento). Sem contar que, os mesmos bairros citados anteriormente também serão beneficiados com outros investimentos previstos para fevereiro de 2020 e que deve beneficiar 1,4 mil pessoas. As obras a serem realizadas nos bairros será a execução de 9 Km de rede coletora e 790 ligações do sistema de esgoto sanitário.

A Sabesp informou ainda que, além do Distrito de Palmeiras, outros 15 bairros da região norte, sul e área central de Suzano devem receber melhorias no sistema de abastecimento de água, sendo elas, as construções de dois novos reservatórios, instalação e adequação de boosters (bombas) e a implantação de 26,3 Km de rede de distribuição de água.

Ao todo, 267 mil pessoas serão beneficiadas com os investimentos que tem previsão de início para junho de 2020 e término em junho de 2022. Os bairros que receberão as obras serão: SESC, São Bernardino, Parque Samambaia, Chácara Ceres, Nova América, Jardim São Luis, Jardim do Lago, Itamaracá, Vila Fátima, Jardim Brasil, Estrada do Koyama, Vila Nova das Lavras, Recreio Sertãozinho, São José e Boa Vista.