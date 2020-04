Suzano terá mais três unidades abertas ao público neste feriado e ponto facultativo

A Secretaria de Saúde de Suzano vai colocar mais três unidades à disposição para atendimento ao público no feriado municipal desta quinta-feira (2), aniversário de 71 anos de emancipação político-administrativa da cidade, e também no ponto facultativo de sexta (3).

Elas se juntarão ao Pronto-Socorro (PS) Adulto e Infantil e ao Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras, que têm funcionamento contínuo, 24 horas por dia. A medida integra o conjunto de ações da prefeitura em face da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e tem como principal objetivo acolher as pessoas que apresentarem sintomas gripais neste período.

Estarão com atendimento ao público neste feriado e na sexta-feira, das 8 às 17 horas: Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. André Cano Garcia – Boa Vista (avenida Jaguari, 37 – Cidade Boa Vista), UBS Palmeiras (rua Crispim Adelino Cardoso, 157 – Recanto Feliz) e UBS Prefeito Alberto Nunes Martins – CS II (avenida Paulo Portela, 205 – Centro). Ou seja, as três regiões de Suzano serão beneficiadas – norte, sul e central.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, essas unidades serão compostas por profissionais para atendimento de pessoas com sintomas gripais e para dispensação de medicações. “Lembramos ainda a importância de todos manterem o distanciamento social e buscarem o serviço de saúde preferencialmente se houver sintomas gripais”, destacou o chefe da pasta.

Além disso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) segue funcionando 24 horas por dia e poderá ser acionado normalmente pelo número 192 durante o feriado e na sexta-feira.

Fora da Saúde, também não haverá interrupção em coleta de lixo, varrição de rua, velório e cemitérios, assim como na Guarda Civil Municipal (GCM) e na Defesa Civil, que podem ser acionadas pelo número (11) 4745-2150. Demais repartições retomarão o expediente na próxima segunda-feira (06/04).