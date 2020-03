Suzano terá na próxima sexta-feira evento de reflexão à cultura de paz

A Prefeitura de Suzano irá promover um evento de reflexão à cultura de paz no dia 13 de março (sexta-feira), a partir das 9 horas. Trata-se de uma atividade educativa que irá levantar questões sobre o conceito na sociedade e nas escolas. A iniciativa é das Secretarias Municipais de Cultura e de Educação, que ocorre em um momento oportuno, quando todos estão voltados à memória do ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil um ano atrás.

De 9 a 13 de março, serão realizadas ações na rede municipal de ensino que vão culminar nas atrações do evento. “Uma delas é um programa de televisão que será produzido e gravado pelos alunos chamado ‘TV Criança’. Nele haverá a leitura de algumas cartas para a cidade de Suzano, escritas por elas, bem como a apresentação de ‘batalha de rima’, sempre no conceito de cultura de paz e respeito à diversidade. Esse programa será piloto para continuar nas escolas e também será veiculado entre as unidades escolares para que todos tenham a oportunidade de assistir”, explicou o secretário de Educação, Leandro Bassini

Além do vídeo, as crianças irão escrever mensagens dentro do mesmo tema em filipetas que serão penduradas em quatro esculturas, voluntariamente confeccionadas pelo artista mogiano Maurício Chaer.

O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, explicou que a primeira das artes é um globo – que representará o Planeta Terra, e ficará instalada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. Já o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia Azul, o Parque Max Feffer e a Escola Municipal Adélia de Lima Franco, no Jardim Amazonas, em Palmeiras, receberão as árvores de cor branca confeccionadas com galhos secos.

Neste período (de 9 a 13), as mensagens de paz serão encaminhadas até as esculturas e fixadas com fitas coloridas. Sejam elas de autoria dos alunos, como também estarão abertas a qualquer munícipe que queira participar.

Por fim, no dia 13, todas as esculturas serão concentradas no Parque Max Feffer e farão parte do ato simbólico, que contará ainda com a leitura de diversas mensagens escritas nas filipetas e soltura de balões brancos, bem como a apresentação do programa “TV Criança”.

Qualquer pessoa pode participar do evento, que ficará concentrado no Pavilhão Zumbi dos Palmares e no Jardim da Paz. “Todos estão convidados para este ato educativo, que, além de homenagear todos os envolvidos no ocorrido na Escola Estadual Raul Brasil, também serve como reflexão e educação sobre o conceito da paz e do respeito que devemos ter entre todos nós”, concluiu Garippo.