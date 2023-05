Suzano terá nova unidade do Shibata com expectativa de 370 empregos

Suzano passará a contar com uma nova unidade da rede Shibata Supermercados a partir de setembro deste ano, garantindo assim a geração de aproximadamente 370 oportunidades de emprego.

O empreendimento, que será instalado na avenida Armando Salles de Oliveira, no Conjunto Residencial Iraí, teve o projeto apresentado ao prefeito Rodrigo Ashiuchi na tarde da última terça-feira (16/05) em reunião com representantes da empresa, no gabinete do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa. À ocasião, Ashiuchi recebeu o gerente regional da rede de supermercados, Marco Aparecido; o gerente da unidade existente do Shibata em Suzano, Wagner Wilson; e o gerente do futuro estabelecimento, William Yamada, para tratar da nova unidade.

O diretor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Arrones Dainez Júnior, também participou do encontro. A unidade será instalada em um terreno de 38,4 mil metros quadrados (m²) na altura do número 1.520 da avenida, concretizando um antigo sonho dos moradores da região que, no segundo semestre, terão acesso a mais um empreendimento que potencializará a geração de renda e proverá maior comodidade.

O empreendimento de grande porte será elaborado no estilo mall, apresentando um complexo diverso aos munícipes nos 21,7 mil m² de área planejada. Além do tradicional centro de compras, a unidade abrigará diversas lojas, incluindo redes inéditas.

Haverá ainda uma praça de alimentação para os visitantes, garantindo a multifuncionalidade ao local. Ashiuchi ressaltou que todas as vagas diretas de trabalho para a unidade serão acolhidas pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, com o encaminhamento de currículos dos interessados. “Temos um foco em fortalecer o município e privilegiar o povo suzanense, que é o nosso maior objetivo no dia a dia”.