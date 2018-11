Suzano terá palestra sobre prevenção ao câncer de próstata nesta quarta-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) e o Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti (CCMI) realizam nesta quarta-feira (28/11), às 15h30, uma palestra com o tema “A Importância da Prevenção ao Câncer”, como parte das atividades em referência à campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização sobre a saúde dos homens.

Ao todo, foram colocadas 60 vagas à disposição para o público em geral. Para participar, é necessário se inscrever com pelo menos 30 minutos de antecedência na sede do Saspe, que está localizada na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro de Suzano.

A palestra será ministrada pelos médicos urologistas Vito Pascoal Zuppo e Nilton Tetsuji Taciro, que são profissionais da rede pública municipal de saúde e atuam no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz. Antes, porém, haverá uma apresentação do Coral Nova Geração, do CCMI, sob regência de Lucimar de Souza.

“O objetivo da Prefeitura de Suzano com o evento neste mês do Novembro Azul é alertar os homens sobre a importância da detecção do câncer de próstata. Porque, infelizmente, muitos ainda morrem em razão do preconceito que existe em torno do exame. E o tratamento tem grande possibilidade de ser mais fácil e resultar em cura quando a descoberta da doença ocorre logo no início. Queremos estimular essa consciência na nossa população cada vez mais”, destacou a primeira-dama Larissa Ashiuchi, que é dirigente do Saspe e presidente do Fundo Social de Solidariedade.