Suzano terá Plano de Ação Integrada para a virada do ano

O prefeito em exercício de Suzano, Walmir Pinto, promoveu nesta quinta-feira (27) reuniões com representantes das Secretarias de Saúde, de Segurança Cidadã e de Transporte e Mobilidade Urbana e do Departamento de Fiscalização de Posturas para tratar de medidas a serem adotadas durante o feriado do Ano-Novo.

O Plano de Ação Integrada é referente ao reforço nos serviços de atendimento médico, fiscalização de trânsito e patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM).

Os encontros contaram com a participação do secretário de Saúde, Luiz Cláudio Rocha Guillaumon, do assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, e de integrantes das pastas comandadas por Claudinei Valdemar Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Ari Serafim Barbosa (Manutenção e Serviços Urbanos).

Para a área da Saúde, foram definidas escalas de plantão nos setores de Clínica Geral, Ortopedia, Pediatria e Cirurgia no Pronto-Socorro Municipal (rua Kaneji Kodama, 1459 – Vila Figueira) e no Pronto Atendimento de Palmeiras (rua Mussi Jorge Antonio, 319 – Jardim Amazonas), que funcionarão 24 horas.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o Samu (telefone 192), também estará em regime especial para o Réveillon.

Já a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano reforçará o patrulhamento em todas as regiões da cidade, principalmente para coibir ações de vândalos em prédios públicos e contra a integridade física da população, em conjunto com o Conselho Tutelar do município. Fiscais da pasta de Transporte e Mobilidade Urbana também estarão nas ruas para coibir infrações e o Departamento de Fiscalização de Posturas aumentará, a partir desta sexta-feira (28), o trabalho de averiguação de locais de interesse, mapeados a partir do trabalho de inteligência promovido na cidade.

De acordo com o prefeito em exercício, a população estará amparada plenamente durante as celebrações do Ano-Novo. “Este Plano de Ação Integrada tem como principal objetivo garantir o bem-estar e a preservação do patrimônio de todos os moradores da cidade, que poderão comemorar a passagem de ano com mais tranquilidade”, afirmou.