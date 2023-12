Suzano terá 'PlayPet Day' e 'Cãominhada' neste sábado

A Prefeitura de Suzano realiza neste sábado (09/12) a segunda edição do “PlayPet Day”, atividade festiva com diversas atrações gratuitas voltadas à diversão e saúde animal, bem como ao fortalecimento dos laços com os tutores. A iniciativa, que ocorrerá gratuitamente das 10 às 15 horas, terá atividades direcionadas aos pets do município como atendimento veterinário, acesso à piscina “Splash Dog”, entre outras atrações. As programações deste final de semana contam com o apoio dos vereadores Artur Takayama e Márcio Alexandre de Souza, o Márcio Malt, que destinaram emendas parlamentares para a realização do evento.

No mesmo dia, um pouco mais cedo, ocorre a primeira edição da “Cãominhada de Suzano”, que será promovida pelo Suzano Shopping com o apoio da administração municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

Em relação ao evento sob responsabilidade da Prefeitura de Suzano, os interessados em participar devem comparecer ao PlayPet, equipamento público destinado ao lazer e treinamento de cães, que fica situado nas instalações do Viveiro Municipal Tomoe Uemura (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador). O público presente ainda poderá direcionar seus cães à piscina “Splash Dog”, local que dispõe de chafarizes d’água onde os animais poderão brincar e se divertir.

A atividade ainda promoverá um plantão veterinário para esclarecimento de dúvidas, orientações e a realização de consultas gratuitas. No total, 50 vagas foram colocadas à disposição e, para este procedimento, é necessário efetuar o agendamento prévio por meio do link bit.ly/Playpetday2023. Após o preenchimento do formulário, caso o animal seja selecionado, uma equipe entrará em contato informando o horário do agendamento.

Os tutores também poderão aproveitar a oportunidade para realizar novas inscrições ou fazer o recadastramento para confecção das carteirinhas de acesso ao espaço. Neste caso, são necessários RG e comprovante de endereço do responsável, cópia da carteira de vacinação do animal atualizada, além de duas fotos 3x4 e o atestado de um veterinário. Para aqueles que necessitam apenas renovar a inscrição, a administração solicita somente os documentos comprobatórios de residência e de vacinação.

'Cãominhada'

Por sua vez, a concentração dos pets e seus tutores para a “Cãominhada de Suzano” ocorrerá às 8 horas, enquanto que a partida está prevista para as 8h30. No total, o deslocamento compreende 2,1 quilômetros, com o itinerário que prevê o início do percurso na rua Sete de Setembro, seguindo em direção à avenida Senador Roberto Simonsen, e finalizando no Parque Municipal Max Feffer. O objetivo é proporcionar momentos agradáveis, divertidos e, ao mesmo tempo, saudáveis aos pets.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, o passeio com os animais é uma ótima oportunidade de proporcionar mais saúde aos pets. “Estimular a caminhada dos tutores com os cães é um dos meios para aumentar e promover mais qualidade de vida. Agradeço ao Suzano Shopping pela parceria e convido todos os tutores para esta iniciativa que garante o bem-estar animal”, disse.

Já para a gestora do PlayPet, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o “PlayPet Day” será um incrível momento de lazer e diversão. “O evento possibilitará uma gama de atividades divertidas que irão beneficiar não apenas os animais, mas também os tutores que poderão trocar experiências sobre o mundo animal. Estou muito feliz pela realização de mais esta ação e peço que todos compareçam”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou todo o trabalho realizado na cidade em prol do bem-estar dos amigos de quatro patas. “Ao longo de todo este ano promovemos e apoiamos diversas iniciativas benéficas aos animais, como o evento de adoção responsável ‘Baby, me Leva!’, mutirões de castração e microchipagem, resgates e muito mais. Estas atividades indicam, mais uma vez, o nosso comprometimento e foco nesta causa”, definiu.