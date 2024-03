Suzano terá primeira 'Feira do Mirante' neste sábado no Sesc

A Prefeitura de Suzano realiza neste sábado (09/03), entre 14 e 20 horas, a primeira “Feira do Mirante” do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva”, no bairro do Sesc. O evento apresentará uma variedade de atrações gastronômicas e de artesanato, abrindo oficialmente o calendário de atividades regulares que serão organizadas pela administração municipal neste espaço. A atividade terá entrada franca e será organizada ainda em outros sábados, pelo setor de Feiras do Departamento de Fiscalização de Posturas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo.

Na área do evento, serão montadas 39 barracas, com 21 opções relacionadas à gastronomia e 18 dedicadas ao artesanato. Poderão ser encontrados pastéis, caldo de cana, algodão doce, geladinho, sorvete, torresmo, lanches, baião de dois, espetinho, salgados, doces árabes, açaí e churros, além da culinária japonesa. Entre as bebidas alcóolicas, haverá opções de chope, vinho e caipirinha.

Para garantir a melhor estrutura possível aos visitantes, a prefeitura mobilizou diversas pastas e departamentos, de forma a garantir o sucesso deste e das demais edições da feira. Estão envolvidos o Gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi e as Secretarias Municipais do Meio Ambiente, de Administração e de Manutenção e Serviços Urbanos.

O “Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva”, conhecido como Parque do Mirante, foi inaugurado no dia 2 de dezembro do ano passado, em meio a uma extensa programação cultural e muitas homenagens. A entrega da obra marcou a revitalização completa do espaço de 16 mil metros quadrados (m²), com destaque para a valorização da histórica “pirâmide” do bairro, que passou a se chamar “Pirâmide Ari Serafim Barbosa”, e para a criação do “Palco Cultural Marcos Vinicius Cunha, o Rizada”.

Dentre as intervenções no local, podem ser citados os trabalhos de pavimentação em uma área de 6 mil metros quadrados (m²), pintura do projeto “Arte Pública” nas laterais da pirâmide, limpeza, instalação de gradis, iluminação pública e plantio de grama. Outro destaque é a área verde de aproximadamente 3 mil metros quadrados (m²). Este ponto ainda proporciona uma vista panorâmica de Suzano, especialmente para a unidade de conservação municipal, com 1,7 milhão de metros quadrados (m²), localizada logo abaixo do Mirante, que está ligada ao projeto de valorização da área.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi convidou os moradores para participarem do evento e destacou a importância do local para o município. “Estamos proporcionando mais uma grande opção de entretenimento para as famílias, num espaço amplo, bem cuidado e com oferta de gastronomia e artesanato. Os visitantes poderão apreciar uma linda vista da cidade e valorizar o trabalho que é desenvolvido em Suzano. O Parque do Mirante foi projetado para se tornar um cartão-postal do município”, ressaltou o chefe do Executivo.