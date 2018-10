Suzano terá procissão em solenidade à Nossa Senhora

A paróquia São Sebastião, em Suzano, terá procissão seguida de missa na tarde da próxima sexta-feira, dia 12, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. A programação se estende por todo o Alto Tietê, com participação do bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini na missa em Itaquaquecetuba, às 10 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Sumyoshi Nakarada.

Em Suzano haverá três missas na paróquia São Sebastião: às 7 horas, 10 horas e 19h30. Após a procissão com a imagem da santa, marcada para as 16 horas, haverá terço com as crianças, seguido de missa. No mesmo horário também acontece procissão na paróquia Bom Pastor, seguida de missa.

Na paróquia São Francisco de Assis a missa está agendada para as 8 horas. Já às 9 horas, a celebração da paróquia São Judas Tadeus será na quadra de esportes da Escola Ruy Ferreira. No mesmo horário ocorre missa na paróquia Santa Rita de Cássia, com uma segunda celebração às 17 horas. Na paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor a missa será às 19h30.

Em Ferraz, a paróquia Nossa Senhora da Paz realiza missa às 10 horas e às 18 horas. Na paróquia Santo Antônio de Pádua a celebração também ocorre em dois horários, às 9 horas e às 19 horas. A missa na paróquia Santa Cruz e Santa Margarida D'Youville será às 10 e 20 horas. Por fim, a paróquia São Paulo Apóstolo realiza carreata às 9 horas e missa seguida de procissão às 16 horas.

Além da missa presidida por Dom Pedro no ginásio municipal de Itaquá, as paróquias Santos Apóstolos e Nossa Senhora do Carmo também realizarão missa às 19 horas. Em Poá, as celebrações ocorrem às 8 horas e 19h30 na paróquia Nossa Senhora de Fátima. No mesmo horário há missa na paróquia São José. A procissão seguida de missa será na paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 16 horas.

Na Catedral Diocesana Sant'Ana, em Mogi, haverá missa às 8 horas e meio dia. A procissão será às 16 horas, com missa em seguida. As demais paróquias seguem programação própria.