Suzano terá programação diferenciada no CineComunidade e no Cineteatro

A Secretaria de Cultura de Suzano, por meio do CineComunidade, localizado no interior do Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (rua Katsutoshi Naito, 957) e do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), vai promover em abril uma programação especial contemplada pela Lei Federal 195/2022, a Lei Paulo Gustavo (LGP), contando com videoclipes, curtas-metragens e filmes produzidos por artistas suzanenses.

As obras, que são parte das celebrações dos 76 anos de emancipação político-administrativa, serão exibidas entre os dias 6 e 29. Os interessados devem comparecer aos locais pouco antes do horário previsto da sessão.

O Cineteatro vai receber os filmes programados para serem exibidos nos dias 6 (domingo) e 24 (quinta-feira) e o primeiro deles será o “O Mito da Criação”, que terá início às 16 horas. Com direção de Gabriella Rocha, conhecida como Mirtilo, a obra retrata a jornada de duas mulheres artistas e o impasse que vivenciam durante a criação de seu filho.

No dia 24, às 20 horas, os filmes “Mago UR e as Estrelas Ascendentes” e “Além da Porta”, ambos criados pelo suzanense Binho Ramos e com faixa etária de 14 anos, ganham a tela. O primeiro aborda a história de uma banda que enfrenta preconceitos, já o segundo mostra o improvável encontro entre uma filha e sua mãe, já falecida.

As próximas quatro sessões serão no CineComunidade e a estreia da programação ocorre no dia 8 (terça-feira), às 19 horas, com 117 minutos de curtas em cinco exibições, todos de artistas locais. O primeiro a ir para a tela será “Dogma”, dirigido por Vanessa Alves, e, durante 25 minutos, a obra conta a história de Lina, uma jovem que vive uma vida perfeita com seu marido Júlio. Permeada de jantares, missas de domingos e outras atividades vividas em dupla, o casal desfruta de um verdadeiro sonho até o momento em que ela se sente sobrecarregada de expectativas e decide confrontar os padrões da sociedade.

Logo após, o espaço exibe “Irene e Valéria”, de Júlia Amaral; “Educação”, de Carolina Portella; “Diário: Na Trilha da Superação” escrito e dirigido por Cesar de Aquino, Rafael da Silva Alvim e Leticia Dias Oliveira; além de “Hábito” e “Descomplicando a Arte”, ambos escritos e dirigidos por André Ramos. Os curtas possuem entre 15 e 30 minutos.

Na semana seguinte, cinco videoclipes de músicos suzanenses serão transmitidos no dia 15 (terça-feira), às 19 horas. O primeiro será a obra “Saudades de Você”, dirigido e escrito por Ronnie Almeida; “Mais Uma Chance”, de Júlia Moura; “Marcha em Drop D”, de Rafael Nogueira; “Contra Tempo” pela banda CW; e “Família” produzido por Salete Alves. No mesmo horário, porém no dia 22 (terça-feira), “O Mito da Criação” é exibido no CineComunidade.

Para encerrar o mês, no dia 29 (terça-feira), às 19 horas, 140 minutos de curtas serão exibidos ao público. “Aonde A Terra Me Escreve”, escrito por Thabata Vecchio, abre as sessões e, por uma hora, o filme conta a história de quatro artistas naturais de Suzano: Sacolinha, Poeta Seu Zé, Elidayana Alexandrino e Raquel Pereira. No mesmo dia, “Jujuba e a Pipa da Esperança” de Deyse Cristina da Silva Nunes; “Cabeça de Caixa”, produzidos pelos alunos da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança “Esperança” (Aamae); “Penumbra”, de por Hugo Ikeda; e “Não Desça as Escadas”, por Gustavo Cardoso, serão apresentados a quem estiver no local.

Com exceção de “O Mito da Criação”, que tem classificação etária livre, todos os demais possuem indicação para serem assistidos por pessoas maiores de 14 anos.

Para o secretário José Luiz Spitt, é uma grande satisfação comemorar o aniversário do município com muita cultura. “Convido todos os suzanenses a prestigiar a nossa cinematografia e a todas as outras programações especiais da cidade deste mês. É uma honra comemorar mais um ano da cidade das flores espalhando valores, costumes e práticas dos munícipes, parabéns a todos que estão fazendo parte da história de Suzano e ao prefeito Pedro Ishi por sempre fomentar as expressões artísticas da nossa cidade”, ressaltou o chefe da pasta.