Suzano terá R$ 3,3 milhões para infraestrutura viária

O governador em exercício Rodrigo Garcia confirmou o financiamento estadual de R$ 3,3 milhões para a Prefeitura de Suzano investir em obras de infraestrutura viária. O contrato entre a Desenvolve SP (agência de fomento do Estado) e o município foi assinado nesta quarta-feira (28), em reunião no Palácio dos Bandeirantes.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), foi recebido por Garcia para a confirmação da parceria. “Apoiar Suzano e outros municípios em obras de infraestrutura é levar desenvolvimento econômico. A Desenvolve SP é o agente financeiro que nos ajuda nessa missão de oferecer as melhores condições que as prefeituras tanto necessitam neste momento de orçamentos apertados para investimentos”, afirmou o governador em exercício.

O projeto financiado pelo Estado vai facilitar a circulação de pedestres e veículos, além de ajudar no escoamento da produção agrícola e industrial de Suzano. O dinheiro veio da linha de crédito Via SP e será usado para compra de máquinas e equipamentos para execução de intervenções viárias.

A linha de crédito Via SP abrange obras de recapeamento ou asfaltamento, terraplanagem, movimentação de terra, instalação de guias e sarjetas, drenagem, sinalização da via e compra de maquinário. Com taxa de juros a partir de 0,41% ao mês (acrescida da Selic), o financiamento tem prazo de 72 meses para pagamento, incluída carência de até 12 meses.

“Financiar o desenvolvimento regional é um dos focos de atuação da Desenvolve SP. Temos o compromisso de estimular o avanço social e econômico dos municípios, impactando positivamente na qualidade de vida de toda população”, diz Nelson de Souza, presidente da instituição.

Crédito público

A Desenvolve SP também financia outros projetos para o setor público como redução nas emissões de CO²; construção, reforma ou modernização de empreendimentos como arenas multiuso, distritos industriais e centros de distribuição e abastecimento; e implantação, ampliação ou adequação de sistemas de iluminação pública, entre outros.

Os pedidos de financiamento são aprovados mediante avais da Secretaria do Tesouro Nacional e da Câmara Municipal de cada cidade. Após aprovação de documentos e encerramento de licitação, os recursos são liberados de acordo com o cronograma de execução de obras ou serviços. O deputado André do Prado (PL), que esteve no evento, acredita que os novos equipamentos possibilitarão a Prefeitura executar os serviços com mais agilidade. "Trocar a frota de máquinas é fundamental para que os serviços possam ser feitos com mais rapidez. Isso reflete, diretamente, no cotidiano da população", argumentou o deputado.

A Prefeitura de Suzano tem desenvolvido um trabalho em todos os bairros da cidade, melhorando a infraestrutura de vias, recapeamento e pavimentação.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi o dinheiro chega em um momento importante, porque a Prefeitura tem um cronograma de serviços que deseja executar. "Nossas máquinas atuais precisam de uma renovação, isso proporcionará que os trabalhos das equipes sejam mais rápidos. Com a liberação destes recursos, nós faremos os tramites para que a compra seja feita e possamos contar em breve com a nova frota de máquinas", acrescentou Ashiuchi.

O deputado Estevam Galvão de Oliveira (DEM) também participou do evento ontem no Palácio dos Bandeirantes e ressaltou a importância dos recursos para manutenção de vias em Suzano.