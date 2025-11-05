Suzano terá transporte gratuito para candidatos do Enem nos dias de prova

Os estudantes que farão a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano terão transporte gratuito em Suzano. O benefício aos candidatos é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a Radial Mais Transporte, que garantiu viagens nas linhas municipais a quem prestar o Enem nos próximos dois domingos (09 e 16/11).

A medida visa facilitar a ida dos estudantes aos locais de prova e leva em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Para ser beneficiado, basta apresentar ao motorista o comprovante do Enem e um documento oficial com foto.

A gratuidade terá horários específicos para todas as linhas municipais operadas pela Radial e será válida das 11 às 13 horas e das 17 às 19 horas, em ambos os domingos em que os exames serão aplicados. Os profissionais do transporte estarão cientes do benefício e permitirão o deslocamento sem o pagamento da passagem. O sistema complementar, realizado por vans, e os ônibus intermunicipais não estão inclusos nesta ação.

Para o prefeito Pedro Ishi, este benefício irá garantir uma tranquilidade a mais para os estudantes. “Acreditamos que oferecer a gratuidade nos ônibus seja uma forma de auxiliar os candidatos em um momento tão importante, de modo que o deslocamento não se torne uma preocupação nos dias de prova. Por isso, agradeço mais uma vez a Radial pela parceria e por estar conosco engajada neste objetivo”, afirmou.