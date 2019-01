Suzano terá três novas escolas a partir do 2º semestre deste ano

As obras das três novas unidades da rede municipal de ensino de Suzano que estão em andamento atualmente seguem o cronograma de trabalhos, com conclusão prevista a partir do segundo semestre deste ano. A expectativa é que a primeira a ficar pronta seja a creche do Residência Nova América, em agosto. Já a Escola Municipal (EM) Profª Ana Maria Barbosa Garcia, no Parque Maria Helena, deve ser finalizada em novembro. A terceira, no Jardim Quaresmeira, por meio do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), está 40% finalizada.

A creche do Residência Nova América, em parceria com o governo do Estado, tem o investimento de R$ 1,8 milhão e envolve a construção de nove salas de aula para 150 crianças em período integral, ou o dobro de vagas no atendimento parcial, de acordo com a demanda local. A futura unidade no Parque Maria Helena também será creche e escola de educação infantil, para crianças de 0 a 5 anos. O investimento do governo federal na escola é de mais de R$ 1,9 milhão, para comportar 390 alunos. A construção da EM Profª Ana Maria Barbosa Garcia ocorre no mesmo local onde foi demolida a antiga escola do bairro, em 2013, localizada na rua Fernando Fiamini.

A unidade do Jardim Quaresmeira, sob responsabilidade da MRV Engenharia, atenderá a 360 crianças do ensino fundamental I (do 1º ao 5º ano), em seis salas, conforme o modelo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O investimento de R$ 2,3 milhões é uma contrapartida da empresa pelos impactos da construção de um conjunto residencial na estrada Santa Mônica, no mesmo bairro.

Mais profissionais

A contratação de novos profissionais acontece conforme o início das atividades, mediante o chamamento do último concurso público na área, realizado em outubro do ano passado. “Essas novas escolas vêm para desafogar outras unidades no Parque Maria Helena e a demanda de crianças, de 0 a 3 anos, ainda fora de creches no Residencial Nova América. O Proinfância também faz parte da política de ampliação de vagas na cidade. É necessário à população que cresceu em zonas que eram predominantes rurais e hoje têm muitas moradias”, explicou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.

Salas de aula

Pelo menos dez escolas da rede municipal de ensino vão receber novas salas de aula, implantadas com painéis deCross Laminated Timber (CLT) ou laminado de madeira cruzada, uma tecnologia inovadora. A contratação da construtora responsável pelos serviços foi homologada neste início de ano. A empresa terá 120 dias para realizar as obras, que totalizam 25 novas salas. O trabalho repete o êxito verificado na primeira experiência com o mesmo material, que oferece vantagens acústicas ao ambiente escolar. “As instalações representam maior espaço pedagógico e serão utilizadas de acordo com a direção de cada unidade”, disse o secretário.

No ano passado, nove salas foram construídas na EM Profª. Edna Leite Lima; EM Odário Ferreira da Silva; EM Luiza Rodrigues de Oliveira; EM Carlos Ferreira de Aguiar; e EM José Adelino Moreira de Azevedo, em 60 dias. Desta vez, as unidades beneficiadas serão: EM Abrão Salomão Domingues; EM Engenheiro Isaias Martinelli Gama; EM Celina Rosa de Souza; EM Jardim Gardênia Azul; EM Profª. Virginia Ferreira Rafful; EM Sérgio Simão; EM Diones Pita Ribeiro; EM Profª. Ana Rita Gomes; EM Chácara Duchen; e EM Chácara Duchen.