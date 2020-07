Suzano transfere área, mas Estado mantém no papel início de obras da Fatec

Suzano ainda aguarda a definição do Estado para que as obras do futuro prédio da Faculdade de Tecnologia (Fatec) sejam iniciadas no município. O convênio entre o Centro Paula Souza (CPS) e a Prefeitura foi assinado em 2013, entretanto as obras ainda não saíram do papel.

De acordo com a municipalidade, a minuta da escritura do terreno cedido para a construção do equipamento já foi entregue ao CPS, para que posteriormente seja feita a escritura definitiva do espaço.

O terreno onde será construído o prédio tem 10.880,00 m², e fica no Jardim Imperador, próximo à área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Faculdade Piaget e a unidade do Sesi.

A intenção é de que a nova faculdade integre e o chamado “complexo educacional” ou “quadrilátero da educação”.Ainda segundo informações da Prefeitura, o município ainda não recebeu previsões sobre o início das obras. Isso porque todos os documentos estão em análise pelo Governo do Estado.

O projeto executivo elaborado pela municipalidade foi entregue e aprovado pela área técnica do Centro Paula Souza em 2019.

Em maio do mesmo ano, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) se reuniu com o diretor de Departamento de Gestão Imobiliária do CPS, Wellington Giestas, e com a diretora de Divisão, Wanda Elaine Costa, para pedir celeridade no início das obras.

Na época, o chefe do executivo foi informado de que o projeto estava na fase final de análise, e que o próximo passo seria a elaboração de um termo de referência para a licitação da obra. A expectativa era de que as obras se iniciassem em seis meses.

No início do ano, em reportagem publicada pelo DS, o secretário de Planejamento de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, disse que as obras deveriam se iniciar no segundo semestre de 2020.

A Fatec de Suzano será a quarta faculdade de tecnologia do Alto Tietê, que já tem unidades em Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes). A nova unidade terá 13 salas de aula para cada curso, que ainda serão definidos de acordo com o perfil do município. Além disso, o complexo contará com laboratórios práticos sistema Wi-Fi, bem como sistema didático informatizado.