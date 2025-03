Suzano ultrapassa marca de 5 mil árvores plantadas em um ano

Suzano ultrapassou a marca de 5 mil árvores plantadas em um ano. O número foi alcançado com a implementação dos projetos “Replantar” e “Árvore FamiliAR”, lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente no mês passado, que integraram o conjunto de ações desenvolvidas pela pasta, por meio do Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

O projeto “Replantar” chegou trazendo novas mudas de ipê para a Praça João Pessoa, na região central, e reforçará as ações de sustentabilidade e preservação da vegetação urbana com o replantio de mudas de árvores adequadas a cada espaço. Já o primeiro mutirão de plantio do projeto “Árvore FamiliAR” resultou no cultivo de mudas no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador, reunindo 22 famílias que tiveram a oportunidade de aprender sobre os cuidados necessários para o crescimento saudável das espécies.

Outra medida que favoreceu o plantio foi efetuada por intermédio do “Disk Árvore”, projeto do Viveiro Municipal para atuar junto à população para incentivar ações de rearborização. Os moradores podem solicitar a visita de uma equipe em sua residência para analisar o local e realizar o plantio de uma muda adequada. São considerados fatores como o tipo de solo, as condições para o crescimento da árvore e o ambiente circundante, incluindo a presença de fiação elétrica nas ruas e a profundidade possível para as raízes da planta.

Além disso, há ainda o programa “Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore”, criado pela Lei nº 5.341/2022 e idealizada pelo Marcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt. Para participar do programa é necessário entrar em contato com o viveiro no prazo de até 90 dias após o nascimento da criança.

O secretário André Chiang reforçou que as ações têm surtido os efeitos desejados com a marca expressiva de mais de 5 mil árvores plantadas em um ano. “Nossa intenção é fortalecer a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental da região”, declarou Chiang.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da arborização em Suzano. “O plantio não apenas contribui para a preservação ambiental, mas também é uma maneira de homenagear a história e a reputação da cidade”, finalizou.