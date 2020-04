Suzano utiliza hidroxicloroquina em pacientes com coronavírus

Pelo menos oito pacientes de Suzano utilizaram a hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19. Desses, seis tiveram alta.

A Prefeitura de Suzano utilizou os medicamentos porque tinha estoque no Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF) - uma central de fornecimento de medicamentos inaugurado no Jardim Vitória, em 2018.

O espaço serve como centro de distribuição de remédios para todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As informações foram passadas na tarde de ontem pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), durante entrevista ao vivo no Instagram do DS.

Segundo o prefeito, não houve necessidade de compra do medicamento. “O CAF tinha estoque do remédio para outras doenças, como a malária. Então decidimos utilizar para combater o coronavírus”, disse o político.

Apesar disso, o prefeito afirmou que pode ser fechada uma parceria com uma indústria química de Suzano, fabricante mundial do medicamento. “Entramos em contato para mais medicamentos. Queremos colaborar com o Alto Tietê”, disse o prefeito.

O tratamento dos pacientes com o remédio teve respaldo de médicos da cidade. São para casos que não apresentam riscos para outras doenças. Segundo o prefeito, o CAF teve papel fundamental. “Desde 2017 saímos de 15% de medicamentos oferecidos na rede de saúde para mais de 90%”, lembrou Ashiuchi, durante a entrevista.

SP

Em São Paulo, o prefeito da Capital, Bruno Covas, anunciou, na semana passada, que a Secretaria Municipal da Saúde vai incluir a cloroquina como uma das formas de tratamento para o coronavírus nos hospitais municipais. No entanto, lembrou que o uso da substância só é autorizado para pacientes internados e sob duas condições, quando houver prescrição do médico e desde que o uso seja autorizado formalmente pelo paciente ou por sua família.