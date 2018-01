Suzano utiliza ‘reserva técnica’ e vacina 3,5 mil pessoas no Boa Vista

A Prefeitura de Suzano utilizou a “reserva de doses” da vacina contra a febre amarela para imunizar 3,5 mil pessoas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Boa Vista. A ação, que ocorreu no sábado (27), fazia parte da campanha de imunização e teve como foco vacinar os moradores do bairro que ainda não haviam sido imunizados.

"A comunidade local foi devidamente orientada pelas equipes da UBS. Durante a primeira fase da campanha os postos de saúde de Suzano receberam diversos pacientes de outros municípios, até mesmo vans lotadas da zona leste da capital, e com isso muitos moradores das áreas recomendadas ficaram sem suas doses. Isso foi corrigido com esta vacinação complementar, de forma estratégica, utilizando a reserva técnica", explica.

Segundo a administração municipal, as 30 mil doses emergenciais, das 120 mil solicitadas ao Governo do Estado ainda não chegaram. A estratégia da imunização da segunda fase da vacina depende da quantidade de doses que o município irá receber. Até o momento, um pouco mais de 122 mil pessoas foram vacinadas na cidade.

Região

Algumas cidades do Alto Tietê já receberam as doses extras solicitadas ao governo do estado. Mogi das Cruzes está oficializando novos pedidos de remessa ao Governo do Estado. Os novos lotes estão chegando semanalmente, na última sexta, 7 mil doses chegaram ao município. Mogi já imunizou cerca de 255 mil pessoas.

Arujá recebeu novas doses da vacina na semana passada e até o momento, estão vacinando em seis postos na cidade. Mais de 72 mil pessoas tomaram a vacina. A vacinação em Poá segue sem faltas. Quatro postos estão oferecendo a vacina; 250 doses estão sendo ofertadas. Até o momento, 62 mil pessoas foram vacinadas.

Ferraz de Vasconcelos está com vacinação em 12 UBS da cidade. Mais de 79 mil pessoas já estão imunizadas. Itaquaquecetuba já solicitou novas doses ao Governo, porém, sem previsão de chegada. A Secretaria Municipal de Saúde segue realizando a vacinação nos cidadãos que estão com vacinas agendadas nos postos de saúde. Atualmente, mais 135 mil pessoas já foram vacinadas.

Em Guararema, as doses estão sendo entregues conforme a demanda dos postos de saúde. Três UBSs estão vacinando. Mais de 22 mil pessoas tomaram a vacina na cidade. As cidades de Biritiba-Mirim, Salesópolis e Santa Isabel foram contatadas pela reportagem do DS e até o fechamento desta edição não houve resposta por parte das prefeituras.