Suzano utiliza tomógrafo sônico para monitorar saúde das árvores

A Prefeitura de Suzano vem adotando uma tecnologia inovadora para cuidar do patrimônio natural urbano: o tomógrafo sônico. Essa ferramenta de alta precisão é utilizada para avaliar a saúde e a integridade estrutural das árvores, principalmente no interior dos troncos, garantindo maior segurança para a população e um manejo ambiental consciente.

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos tem realizado diagnósticos detalhados por meio desse aparelho, que tem tamanho semelhante ao de um celular e é instalado ao redor da árvore a ser examinada. A tecnologia permite identificar problemas internos, como apodrecimentos ou cavidades, que muitas vezes não são perceptíveis a olho nu, evitando riscos de quedas inesperadas.

Na última semana, seis árvores de alta complexidade localizadas no centro da cidade passaram pelo procedimento de tomografia sônica, conduzido por um engenheiro florestal da empresa Matec Serviços. “Esse trabalho é fundamental para garantir a segurança da população e a conservação das árvores, que são importantes para o equilíbrio ambiental e o bem-estar urbano”, afirmou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, que estava acompanhado da diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, Solange Wuo.

O uso do tomógrafo sônico faz parte de uma série de ações promovidas pela prefeitura para cuidar e expandir o patrimônio arbóreo da cidade, garantindo que as árvores estejam em boas condições para continuar contribuindo com a qualidade de vida dos moradores.

Plantio

Além do monitoramento feito pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a Secretaria de Meio Ambiente tem investido no plantio de novas árvores para ampliar a cobertura vegetal em Suzano. No primeiro semestre deste ano, foram plantadas 550 mudas em toda a cidade por meio de dois importantes projetos: “ReplantAR” e “Árvore FamiliAR”.

O primeiro é de compensação ambiental, especialmente em áreas urbanas com maior impacto, promovendo o reequilíbrio ecológico. No semestre passado, 285 mudas foram plantadas por meio dessa iniciativa, que busca fortalecer a vegetação local e melhorar a qualidade do ar.

Já o “Árvore FamiliAR” tem um enfoque comunitário e busca envolver diretamente os moradores de Suzano no cuidado com o meio ambiente. O projeto incentiva o plantio de árvores em residências e espaços públicos, criando uma relação afetiva e de responsabilidade entre as famílias e a natureza. No período, 265 mudas foram distribuídas para essa iniciativa.

“O plantio de árvores é uma prioridade da gestão, pois entendemos que a presença delas é essencial para o equilíbrio ambiental, a redução da temperatura urbana e o embelezamento da cidade”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang. “Aliado a isso, o monitoramento com o tomógrafo sônico é uma forma de preservar esse patrimônio com segurança e responsabilidade”, completou.

O prefeito Pedro Ishi parabenizou os secretários e destacou a importância da parceria entre as pastas para o sucesso das ações ambientais na cidade. “O trabalho conjunto dessas secretarias é fundamental para garantirmos uma Suzano cada vez mais verde, segura e sustentável para todos”, afirmou.

