Suzano vacina 8 mil pessoas e campanha continua dias 15 e 16

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou a imunização de 8.036 pessoas nos três primeiros dias da nova etapa da campanha contra a febre amarela na cidade, de quarta até ontem. A vacinação será retomada em 15 e 16 de fevereiro (quinta e sexta-feira).

No primeiro dia, 2.447 pessoas foram atendidas, enquanto que no segundo foram 2.763 e no terceiro, 2.826. A campanha de imunização continuará na próxima semana nos mesmos locais: Ambulatório de Especialidades Médicas Dr. Joracy Cruz (rua Kazuo Kagiwara, 33, Parque Santa Rosa); Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva (rua Crispim Adelino Cardoso, 45, Recanto Feliz, distrito de Palmeiras); e Clube Agrícola Boa Vista (rua Murilo de Matos Farias, 355, Cidade Boa Vista). O período de atendimento também segue igual, das 8 às 17 horas, à exceção do Ambulatório de Especialidades, onde vai até as 18 horas.

A segunda etapa da campanha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é aberta para toda a população que não foi imunizada durante a primeira fase. Para receber a vacina fracionada - que tem validade de oito anos - os interessados precisam apresentar documento com fotografia, comprovante de residência no município e carteira de vacinação (se possível). O governo do Estado enviou 175 mil doses para atender à demanda de Suzano.

O secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, reafirmou que a cidade não conta com casos confirmados nem suspeitos da febre amarela. Das dez notificações registradas, seis foram descartadas e quatro seguem em investigação, aguardando resultados dos exames. "Suzano não está em área de risco da doença, segundo as autoridades estaduais e federais, e o vírus não está circulando na cidade. No entanto, ainda assim, trabalhamos para proteger nossa população. Por causa do trabalho realizado anteriormente e pela preparação logística nesta etapa, o atendimento pôde ser feito de maneira tranquila", afirmou Guillaumon.

Somando os números da segunda etapa com os da primeira, que abrangeu as regiões onde havia recomendação para imunização - distritos de Palmeiras e do Boa Vista, Casa Branca, Parque Maria Helena e Jardim Maitê - e viajantes para cidades com vulnerabilidade da doença -, 132.452 doses foram aplicadas em Suzano. Essa quantidade representa 46% da meta da cobertura vacinal, que é de 291 mil munícipes.