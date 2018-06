Suzano vacina mais de 42 mil pessoas contra a gripe

Suzano vacinou , até essa quinta-feira (7), 42.232 pessoas contra gripe. Destas, 34.104 são dos grupos prioritários, o que representa 63,13% da meta que o município busca alcançar, que é de 54.018. Além disso, mais de 8.128 pessoas com doenças crônicas foram imunizadas. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Saúde.

A vacinação contra os vírus H1N1, H2N3 e Influenza B é realizada nas 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Nos postos dos bairros Jardim Europa (segunda e quarta-feira) e Jardim Maitê (terça e quarta-feira) o período é estendido até as 19 horas.

A imunização está disponível apenas aos grupos prioritários da Campanha: crianças com idade entre seis meses e quatro anos, 11 meses e 29 dias; população com mais de 60 anos; grávidas; puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto); portadores de doenças crônicas; trabalhadores da saúde; professores de escolas públicas e privadas; indígenas; e detentos. É necessário apresentar documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação.

A campanha, que começou em 23 de abril e iria até 1º deste mês, se prorrogou e vai até o dia 15 de junho. Até o momento, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado não informaram se haverá outra prorrogação ou se as doses restantes serão liberadas a outros públicos. No ano passado, foram imunizadas 64.103 pessoas em Suzano.

População

O aposentado Laurindo Medeiros estava ontem de manhã no Centro de Saúde II (CSII) para se vacinar contra a gripe. Há dois anos que ele vem se imunizando por meio da dose, de xaropes, chás, entre outros. "Todo ano pego gripe e fico mal. Teve uma que quase me levou embora. Desde então faço todos os procedimentos de prevenção", comentou.

A doméstica Elaine Ferreira da Silva Rocha levou o filho Bernardo da Silva, de apenas cinco meses, para se vacinar. Ela disse que é importante para a saúde dele. "Imuniza e ameniza o risco dele pegar uma gripe forte. Eu também já tomei", enfatizou.

Outra mãe que levou os filhos para se imunizar contra a gripe foi a técnica de farmácia Viviane dos Santos. "A vacina é essencial para prevenir doenças pulmonares neles, além de evitar outras doenças perigosas", completou.