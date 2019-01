Suzano vai abrir 100 vagas para Curso Pré-Vestibular

Quem deseja se preparar para os vestibulares e concursos de 2019 vai poder se cadastrar no Pré-Vestibular Municipal a partir das 8 horas de segunda-feira (07/01), no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Ao todo, foram colocadas à disposição 100 vagas, que serão preenchidas por ordem de chegada. A previsão é de que as aulas comecem em 4 de fevereiro (segunda-feira).

Para participar, é necessário ser morador de Suzano e estar no 3º ano do ensino médio em 2019 ou ter concluído nos últimos cinco anos. No ato do cadastro, deverão ser apresentados um documento pessoal, um comprovante de endereço e um de matrícula para quem está cursando ou o certificado de conclusão de curso para quem já finalizou os estudos. O período de inscrições se estenderá até que a última vaga seja ocupada.

As aulas ocorrerão de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 19 horas às 22h30, nas salas do Saspe, até o final de maio. A equipe de professores é formada por voluntários com experiência em docência em pré-vestibular, escolas de ensino fundamental e médio e aulas particulares. O material didático utilizado é exclusivo, sendo elaborado e atualizado pelos próprios docentes. Estão previstos também simulados, aulas complementares e outros encontros.

“Este é o terceiro ano em que realizaremos o Pré-Vestibular Municipal, uma iniciativa da atual gestão da Prefeitura de Suzano. E tivemos uma grande procura nas outras edições, principalmente porque se trata de algo gratuito e de qualidade. Certamente é uma oportunidade e tanto para quem deseja fazer um curso de nível superior no futuro”, destacou a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Outras informações sobre as inscrições podem ser obtidas por meio do telefone 4743-1600.