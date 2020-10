Suzano vai aderir à Campanha de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite de 5 a 30 de outubro

A Secretaria de Saúde de Suzano vai aderir à Campanha de Multivacinação e Vacinação contra a Poliomielite, que será realizada de 5 a 30 de outubro. O objetivo é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no Brasil e atualizar a situação vacinal dos cidadãos, aumentando as outras coberturas.

O Dia D ocorrerá em 17 de outubro (sábado), das 8 às 16 horas, em todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) da cidade, como forma de contemplar pais e responsáveis que não têm tempo durante a semana.

A meta é alcançar 95% do público-alvo da vacinação contra a poliomielite, que é de crianças menores de cinco anos. Já para a multivacinação, o foco são as crianças e os adolescentes de até 15 anos.

A imunização é a única forma de prevenção contra a poliomielite. Desde 2016, o esquema vacinal passou a ser de três doses da vacina injetável – VIP (2, 4 e 6 meses) e mais duas de reforço com a vacina oral bivalente – VOP (gotinha). A mudança está de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) e faz parte do processo de erradicação mundial da pólio.

Segundo dados da Vigilância em Saúde de Suzano, a cobertura se encontra baixa no momento para meningite e HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano) no público com idade entre 11 a 14 anos.

Durante a campanha serão ofertadas todas as doses do calendário básico de imunização da criança e do adolescente, como forma de diminuir o risco de doenças imunopreveníveis e reduzir as taxas de cartão vacinal incompleto.