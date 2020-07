Suzano vai ampliar pavimentação e projeta obras do Terminal de Palmeiras

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) disse que pretende anunciar um novo pacote de pavimentação de ruas nos próximos dias. Bairros como Centro, Fazenda Viaduto, Estância Americana e os jardins Amazonas, São Bernardino, Graziela e outros serão beneficiados.

A declaração foi dada durante o DS Entrevista nesta semana. Na live, o prefeito ainda destacou que a cidade pavimentou 108 quilômetros e que a meta, até o final do ano, é se aproximar de 150 quilômetros.

“Suzano foi uma das cidades que mais fez novos asfaltos e pavimentos na região. Vamos lançar agora um pacote de novos bairros, que vai incluir, além dos bairros citados, a área central, com Glicério, Armando de Salles, dentre outras”, destacou.

“Estamos cascalhando estradas de terra, mas estamos asfaltando muito também. Os 150 quilômetros serão um recorde na cidade”, emendou o prefeito.

Terminal em Palmeiras

Entre vários projetos da Prefeitura, Ashiuchi falou sobre o Terminal de Palmeiras. Ele disse que já há um desenho e um espaço para a construção e que aguarda a resposta da concessionária de ônibus para dar andamento ao projeto, que ficou “travado” por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Está em nosso radar, é um grande projeto que pretendemos entregar para a região de Palmeiras. Ele vai colaborar muito com o projeto de transporte público que temos para a cidade”, declarou o chefe do Executivo suzanense.

Outro projeto apontado por Ashiuchi diz respeito ao Plano Suzano de retomada de educação município. Ele não deu detalhes sobre o projeto, mas disse que vai discutir com vereadores e, principalmente, com famílias e profissionais da educação. “Não queremos fazer nada forçado, sabemos dos riscos, mas queremos retomar de forma responsável”, disse.

15 mil testes e novos leitos reforçam combate à Covid

Cerca de 15 mil testes para o novo coronavírus (Covid-19) estão sendo adquiridos pela Prefeitura de Suzano. Eles se juntarão aos 30 mil que serão entregues pelo Ministério da Saúde e serão destinados a testagem em massa da população.

Durante o DS Entrevista, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) destacou que as aquisições fazem parte de um pregão eletrônico (escolha de prestadores de serviços e fornecedores pela internet), considerando um dos melhores preços do Estado.



“Aumentamos os testes no município. Estamos programando uma grande testagem, com a previsão da chegada de 30 mil testes ‘do cotonete’ pelo Ministério da Saúde e comprando mais 15 mil testes rápidos. É uma ótima licitação. Agora vamos comprovar se são eficientes. Sendo autorizado pela Secretaria de Saúde, a gente efetua a compra e faz a programação de testagem aqui na cidade”, declarou Ashiuchi.



No início de maio, o prefeito havia anunciado os 30 mil testes do Ministério e mais cinco mil adquiridos pela Prefeitura. O aumento de 10 mil testes na declaração durante o DS Entrevista é uma novidade.



Leitos de Covid-19



O prefeito disse que a cidade poderá começar a reduzir a quantidade de leitos conveniados, conforme forem aumentando os de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na região.



O prefeito se referiu ao Hospital Previna, de Franco da Rocha, cidade que fica a 80 quilômetros do município. Atualmente, a ocupação de leitos com pacientes suzanenses é de 40%. “Temos, em média, 25% de leitos sendo usados em Suzano. Em Franco da Rocha, quatro dos 10 estão ocupados. Conforme forem aumentando leitos de UTI na região, a gente consegue diminuir a necessidade destes leitos conveniados”, disse Ashiuchi.

Hospital das Clínicas

Na última semana, a cidade ganhou mais 20 leitos de enfermaria, que foram instalados no Hospital das Clínicas de Suzano (HC). Parte de uma promessa antiga foi cumprida, porém outra segue em aberto: a do Hospital Regional.



Ashiuchi voltou a falar sobre a obra e afirmou que as intervenções voltaram a ser feitas no local onde será instalada a unidade (Avenida Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador).



“Era um processo que estava travado, por conta da desistência da empresa e uma tratativa da Caixa Econômica Federal com o Ministério da Saúde. A previsão, que estava para 2021, foi adiantada e as obras foram retomadas. Já fizeram estudo do solo e, por esses dias, já voltaram com a obra. Vamos acelerar da melhor maneira possível”, disse o chefe do Executivo suzanense.