Suzano vai aumentar segurança em UBS do Miguel Badra após incêndio

Após o ato de vandalismo ocorrido na Unidade Básica de Saúde (UBS) Eduardo Nakamura, no Miguel Badra, a Prefeitura informou que irá adotar medidas para aumentar a segurança da infraestrutura, dos funcionários e da comunidade que utiliza os serviços da unidade.

Trabalho

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho será realizado em conjunto com outras pastas municipais, a de Manutenção e Serviços Urbanos e de Segurança Cidadã. Com isso, a segurança das unidades contará com a Guarda Civil Municipal (GCM).

"O incêndio atingiu o setor administrativo da unidade, não chegando a afetar outras estruturas como salas de exames, consultórios ou mesmo os depósitos de remédios. A Polícia Científica esteve no local na tarde da última quarta-feira para realizar os procedimentos de perícia necessários", informa.

Prejuízos

Os prejuízos ainda estão sendo avaliados pela direção da pasta. Na última quarta-feira, dia 4, os atendimentos foram redirecionados para outras UBS na região do Miguel Badra, para que os reparos emergenciais fossem feitos na unidade. O atendimento ao público foi retomado na última quinta-feira, com limitação do público nas áreas que tiveram o forro danificado pelas chamas.

Os serviços de triagem, aferição de pressão e concessão de medicamentos funcionaram normalmente. "Com o aval das autoridades e da perícia técnica, o prazo de recuperação do local é de dez dias", afirma a pasta.