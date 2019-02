Suzano vai construir 25 novas salas de aula em dez escolas

Suzano vai construir 25 novas salas de aulas em dez escolas do município. Segundo o executivo, as salas servirão para ampliar o teto de vagas para a educação infantil na cidade.

As escolas beneficiadas com a ampliação são E.M Chácara Duchen (1 sala); E.M Jardim Gardênia Azul (3 salas); E.M Victor Salviano (4 salas); E.M Diones Pita (3 salas); E.M Virgínia Ferreira Rafful (1 sala); E.M Celina Rosa de Souza (3 salas); E.M Engº Isaías M. Gama (2 salas); E.M Ana Rita Gomes (2 salas); E.M Sergio Simão (3 salas) e E.M Abrão Salomão Domingues (3 salas). Todas as escolas estão situadas em bairros mais afastados da região central da cidade.

De acordo com a Prefeitura, o orçamento original foi de R$ 3.295.100,39. Porém, um preço menor foi atingido do processo licitatório, R$ 2.420.682,04, gerando uma economia de R$ 874.418,35. "Caso não haja contestação, a empresa que apresentou o menor valor será homologada", informa.

Ainda sem adiantar muitos detalhes sobre as obras, a Prefeitura informou que o prazo das construções das salas de aulas é de 120 dias a partir da homologação e assinatura do contrato.