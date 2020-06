Suzano vai entregar mais de 9 mil kits de higiene para famílias em situação de vulnerabilidade social

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu 9.527 kits de higiene do governo do Estado de São Paulo. A entrega foi dividida em três lotes, sendo que o último deve chegar nesta sexta-feira (19). Os itens serão destinados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social cadastradas pelo órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Cada kit é composto por um litro de água sanitária, um detergente, dois sabonetes, um sabão em pedra e um frasco de álcool em gel e está passando por triagem. O primeiro lote chegou no último dia 17 (quarta-feira) e o segundo nesta quinta-feira (18/06). “A última remessa vem do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e deve chegar já nesta sexta-feira. Assim, completamos nosso estoque com os 9.527 kits de higiene”, explicou a primeira-dama suzanense.

A entrega dos kits, de acordo com o Fundo Social, ocorrerá com base no cruzamento de dados, a partir das famílias já cadastradas no órgão ou nas Secretarias Municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Educação. “Para que tenhamos uma ação eficiente, vamos analisar pedido a pedido e distribuir para as pessoas que realmente precisam”, destacou Larissa.

Para mais informações sobre os kits de higiene e sua disponibilização, o órgão municipal atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone (11) 4745-2195 ou por e-mail: fuss@suzano.sp.gov.br.