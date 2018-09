Suzano vai participar de seletiva para Miss São Paulo 2019

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), e a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, entregaram à Miss Suzano, Jéssica Kiomi Hisato de Oliveira, de 22 anos, uma carta de anuência e de apoio que a atesta como representante do município na seletiva Be EMotion, que ocorrerá neste sábado (15) e escolherá as modelos de todo o Estado participantes do concurso Miss São Paulo 2019.

A modelo carrega em seu currículo importantes coroações. Em 2012, foi eleita Miss Akimatsuri e 1ª Princesa São Paulo do concurso Top 3 Brasil. Também foi coroada Miss Nikkey Matsuri 2016 e Miss Cerejeira 2018.

Jéssica Kiomi foi campeã e recebeu o título de Miss Suzano em 15 de agosto deste ano, durante concurso promovido pelo fotógrafo Irineu Rodrigues Lavoura Junior, com apoio de Jonathan Vilela e da Prefeitura de Suzano, e supervisão da representante do Miss São Paulo, Lilian Moreira Silva Bizinoto Capeletti Santana.

Segundo Lavoura Junior, durante a primeira quinzena do mês passado houve inscrição por parte das munícipes para o Concurso Miss Suzano. Ao todo, 30 mulheres se candidataram e participaram do evento realizado no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

“Tivemos uma mesa de jurados, que avaliou a postura, a beleza física, a espontaneidade, o charme e a desinibição das candidatas. Contamos com apoio do Miss São Paulo, que enviou uma representante para também ser jurada do nosso primeiro concurso. Agora, a miss ficará com a faixa até o ano que vem, quando realizaremos uma nova eleição”, explicou o fotógrafo.

A primeira-dama ficou feliz em ter uma representante suzanense no concurso de São Paulo. “Quando realizamos um evento municipal, nossa pretensão foi de revelar a beleza e de valorizar a autoestima das participantes. Desta forma, a modelo Jéssica Kiomi foi eleita e agora convidada a participar de uma seletiva estadual. Nós (Larissa e prefeito Rodrigo Ashiuchi) desejamos sucesso e esperamos que Suzano continue avançando nas etapas do concurso. Sabemos que nossa cidade está bem representada”, afirmou.

Para Jéssica, é uma honra poder representar a beleza nipo-brasileira de Suzano na maior rede de concursos do Brasil. “Participar da seletiva do Miss São Paulo é uma realização pessoal. Para mim, era um sonho e que agora estou conseguindo concretizar. Estou muito feliz de estar vivendo este momento e agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui”, disse.