Suzano vai pedir equipamentos para armazenamento de vacinas

Após anúncio de que o Ministério da Saúde deverá liberar R$ 44,2 milhões para municípios adquirirem câmaras frias a fim de ampliar a estrutura de armazenamento de vacinas e imunobiológico, Suzano antecipou que deve solicitar ao Governo Federal mais doze câmaras frias com nobreak e doze computadores.

Apesar de o anúncio ser direcionado aos municípios com até 100 mil habitantes, o secretário Luis Claudio Guillaumon revelou que aguardará a publicação da portaria para, deste modo, avaliar os procedimentos e critérios para obter tais repasses e poder adquirir novas câmaras frias para outras unidades de saúde do município.

A nota enviada ao DS também destaca que a pasta suzanense de Saúde se antecipou e, no ínicio da atual gestão, implantou o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF). “[...] com infraestrutura moderna para armazenamento e distribuição de medicação e vacinas (destinadas à população do município)”, diz

Para se ter ideia, a medida de liberar recursos para ampliar estes locais tem como objetivo garantir a qualidade dos imunobiológicos - produtos de alto custo desenvolvidos a fim de beneficiar uma parcela especial da população, como imunodeprimidos, pessoas intolerantes aos produtos comuns e etc-, que são ofertados à população.

Segundo o Ministério da Saúde, os procedimentos e critérios para o repasse dos recursos financeiros serão divulgados em portaria publicada em breve.