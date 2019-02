Suzano vai propor ao Estado integração de trens com linhas municipais

A Prefeitura de Suzano vai propor ao governo do Estado a implementação de um sistema de integração de trens com ônibus e vans das linhas municipais. Na manhã desta segunda-feira (4), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) solicitou audiência com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, para tratar do assunto e verificar a possibilidade de colocar a medida em prática. Se assim acontecer, os usuários poderiam utilizar os dois serviços pagando apenas uma passagem, a exemplo que já ocorre em relação aos coletivos que atuam nas linhas intermunicipais.

O pedido foi feito durante evento em Mogi das Cruzes que marcou o início da operação do Expresso Leste, da Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM), que vai atender cidades do Alto Tietê com viagens em toda a Linha 11 – Coral, ou seja, entre as estações Luz, no centro da capital, e Estudantes, em Mogi, sem baldeação (quando os passageiros precisam trocar de composição) em Guaianases, na zona leste. De acordo com o prefeito, o secretário acenou positivamente para que em breve seja agendada uma reunião e a proposta possa começar a ser debatida.

“Será necessário traçar um perfil dos usuários que passam pela Estação Suzano e também os horários em que pegam o trem. Se isso se tornar uma realidade no futuro, será um benefício muito importante para milhares de pessoas, que poderão utilizar um transporte público pagando apenas uma passagem por viagem”, afirmou Ashiuchi. Em média, 75 mil pessoas embarcam e desembarcam dos trens todos os dias na cidade. “Nosso objetivo é garantir cada vez mais melhorias para a população. E o transporte público de qualidade e eficiente é essencial na vida de grande parte das pessoas que vivem e trabalham em Suzano”, completou.

Além de Ashiuchi e Baldy, também estiveram presentes no evento o presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, o prefeito mogiano Marcus Melo, o deputado federal Marco Bertaiolli, os deputados estaduais Marcos Damásio, Estevam Galvão e Luiz Carlos Gondim, o recém-eleito deputado estadual Rodrigo Gambale, vereadores e secretários de municípios da região, entre outros. Após o anúncio do serviço, as autoridades e demais presentes embarcaram em um trem na Estação Mogi das Cruzes, onde estavam, e fizeram uma viagem simbólica com destino a São Paulo.

O Expresso Leste é um serviço realizado a partir de composições mais modernas e trajetos com tempo reduzido. Até então ocorre entre as estações Luz e Guaianases e agora será executado em toda a extensão da Linha 11 – Coral: inicialmente, das 9 às 15 horas de segunda a sexta-feira e em todas as partidas aos sábados, domingos e feriados. Trata-se de uma primeira fase para implementação da mudança, principalmente para testar o sistema de distribuição de energia. A expectativa é de que nos próximos meses o serviço esteja em sua plenitude, ou seja, em todos os horários. No Alto Tietê, além de Suzano, a mudança também beneficiará passageiros que embarcam e desembarcam em Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes.