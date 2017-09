Suzano vai instalar 30 câmeras para identificar veículos roubados a partir de 2018

O sistema Detecta será implantado até o final do primeiro semestre de 2018. A iniciativa que é parceira do projeto "Radar", contará com mais de 30 câmeras espalhadas em Suzano. As informações foram concedidas durante a inauguração da 1ª Companhia da Polícia Militar, pelo comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota e pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

A ação integra o banco de dados da PM, da Secretaria de Segurança Pública e do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP). Os equipamentos identificam placas de veículos roubados e em menos de três segundos, viaturas da PM poderão ser acionadas. Na cidade, o trabalho permitirá também que as viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) se integrem ao sistema de alertas.

De acordo com Matiota, o investimento na área de Tecnologia de Informação (TI) permite a polícia ser mais efetiva. "Aqui na cidade estou acompanhando bem de perto o Detecta porque ele está sendo parceiro do projeto radar. Vamos colocar nossas 30 câmeras que temos no município e prefeito deve ter parceria com a iniciativa privada para aumentar para construir uma cerca eletrônica".

O comandante ainda destacou que o projeto está em tratativa. "A iniciativa já foi encaminhada. Agora as tratativas estão sendo realizadas pela Prefeitura. Empresas que fazem radares da cidade estão com link direto com a nossa Central de Policiamento Diário (CPD) e com o Palácio do governo. A questão é técnica para o projeto entrar em prática”.

Segundo Ashiuchi, a implantação do sistema pode acontecer antes do previsto. "Suzano já pediu e estamos na fila da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), responsável pelo sistema, para se integrar. Colocaremos radares em lugares melhores para ter uma cerca eletrônica eficiente”.

BASE DA GCM

Ainda durante o evento, o prefeito reafirmou que pretende implantar uma base da GCM no Coreto da Praça João Pessoa. Isso porque o local tem registrado muitos crimes. "Por enquanto estamos esperando a sala da Matriz. Fora isso, estamos conversando com a Associação Comercial e Empresarial (ACE) para que possamos fazer do coreto uma base da GCM, com proposta de compartilhamento com a PM. Vamos estudar esse projeto".