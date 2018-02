Suzano vai receber Olimpíadas Especiais em abril

Suzano deverá receber entre os dias 20 e 22 de abril as Olimpíadas Especiais 2018. A confirmação foi oficializada na última quarta-feira (30), durante reunião realizada entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e membros da diretoria do Lions Club de Suzano e representantes da entidade na esfera estadual. O evento terá atletas representantes dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e São Paulo.

Na oportunidade, o chefe do Executivo agradeceu a articulação feita pelo Lions Club para que Suzano pudesse atuar como cidade sede da seletiva nacional, que garantirá vaga para etapa mundial nos Emirados Árabes. “Estamos honrados em poder contribuir para uma ação tão nobre, encabeçada pelo Lions Club e a Special Olympics, que organiza esse evento que visa, além de tudo, a integração da sociedade através do esporte”, ressaltou Ashiuchi.

Com a inauguração prevista para o início de abril, a expectativa é que a Arena Multiuso do Parque Max Feffer seja o grande palco das competições que se dividem em diversas modalidades. “Esperamos sediar essa Olimpíada Especial neste ano em uma arena totalmente adequada para receber em alto nível nos atletas, além das outras estruturas públicas que a Prefeitura de Suzano dispõe que vão abrigar modalidades como natação, atletismo, entre outras”, argumentou o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

As Olimpíadas Especiais são a mobilização de uma entidade (Special Olympics) sem fins lucrativos que promove o esporte para pessoas com deficiência intelectual. A instituição nacional dirigente de desportos é filiada à Special Olympics International. No Brasil há dez modalidades esportivas (atletismo, basquete, bocha, futebol, natação, ginástica rítmica, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia e judô).

A entidade tem como missão proporcionar treinamento e competições esportivas durante todo o ano em diversas modalidades olímpicas, dando oportunidade para que desenvolvam suas aptidões físicas, demonstrem coragem, tenham momentos alegres e compartilhem seus valores, habilidades e companheirismo com suas famílias, outros atletas da Olimpíadas Especiais e a comunidade em geral.