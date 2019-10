Suzano vai remanejar alunos da Emei do Revista após fim de aluguel do prédio Prefeitura informa que os alunos e funcionários do local serão remanejados, mas pais não aceitam a decisão

Por Fernando Barreto - de Suzano 07 OUT 2019 - 21h49

. Por meio de sua Secretaria de Educação, a Prefeitura informou que o local será desativado pois o contrato de locação acaba esse ano e ele não foi renovado Foto: Fernando Barreto/Divulgação A Emei Jardim Revista, localizada na Rua Vênus, será fechada e os alunos e funcionários do local serão remanejados. A informação veio após mães de alunos da Emei reclamarem, e foi confirmada pela Prefeitura. Por meio de sua Secretaria de Educação, a Prefeitura informou que o local será desativado pois o contrato de locação acaba esse ano e ele não foi renovado. Os alunos, segundo informações dos pais, “serão realocados para a Creche Comunitária do Jardim Revista (próximo a Emei Jardim Revista)”. A Prefeitura reitera que os funcionários da creche “vão participar das atribuições de aulas em 2020, podendo atuar em outras unidades escolares”. Pais Entretanto, a decisão tomada pela Prefeitura gerou incômodo entre os pais dos alunos da Emei. A reportagem conversou com duas mães de alunos. Elas disseram que formaram um grupo de pais para tentar manter a escola em funcionamento. A enfermeira Yara Michelly tem uma filha de 3 anos que estuda no local. Yara disse que foram pegos de surpresa na última sexta-feira (4), em reunião entre a Prefeitura e os pais. “Na sexta nos informaram que a creche será fechada. Mas não disseram um motivo concreto, apenas que o local não estava atendendo aos requisitos necessários. Apontaram problemas de estutura, mas a creche está daquele jeito há 10 anos e nunca fizeram nada”, disse a enfermeira. Conforme apurou a reportagem, somente na sala da filha de Yara, são 17 alunos, além de outras três salas com a mesma quantidade de alunos, aproximadamente. Yara diz que a Creche Comunitária do Jardim Revista não vai conseguir comportar todos os alunos. “Além dos alunos que já estudam, existe aqueles que estão na lista de espera. Vai ter lugar para todos?”. A enfermeira tem um filho na lista de espera para entrar na Emei. A filha de dois anos de idade, da autônoma Silvia de Souza, também frequenta a Emei Jardim Revista. Ela lamenta que seja fechado o local, pois “a creche é muito boa, e fica complicado levar ela em uma creche em outro bairro”. “Minha filha adora a Emei, sempre foi muito bem tratada. Ser remanejado não é o problema principal, a questão é que o nosso bairro vai ficar mais precário. Terão muitos alunos, para poucas creches”, disse Silvia. A Prefeitura reitera que não é novidade entre os pais e funcionários o remanejamento, e que o objetivo é buscar melhorar o ensino. Uma nova reunião vai ocorrer na semana que vem para tratar desse assunto.

