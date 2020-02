Suzano zera fila de hérnia, mas contabiliza 5,6 mil à procura de outras especialidades

Suzano conseguiu zerar a fila de espera para cirurgia de hérnia. Em compensação os casos de alta complexidade, sob responsabilidade do Estado, tem 5.673 pessoas na fila de espera. Incluem todas as especialidades.

Segundo a Prefeitura, o município é responsável pelo atendimento básico e cirurgias simples.

Estão incluídas, nesta categoria, três tipos: geral, hérnia e pequenas cirurgias.

Sob responsabilidade do município existe, no geral, 21 pessoas na fila, com exceção dos casos de hérnia, cuja demanda foi zerada.

Pequenas cirurgias, de responsabilidade entre município e Estado, são 161.

De acordo com a Prefeitura, o Estado é responsável por cirurgias complexas. Todas as especialidades chegam a 5.673 pacientes na fila.

As especialidades com maior número de espera são otorrino, oftalmo (catarata) e ortopedia.

Mutirão hérnia

Em 2018 foram realizadas cirurgias de hérnia em pacientes suzanenses que estavam na fila de espera pelo procedimento. As intervenções médicas ocorrem em três locais: Pronto Atendimento do distrito Palmeiras, Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz e Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Essas ações fazem parte do curso de capacitação de médicos, enfermeiros e técnicos que atuam na cidade sobre a técnica “Lichteinstein Parede Abdominal”.

Uma equipe de profissionais da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, da ONG Hérnia Help e da Universidade da Califórnia em Los Angeles (EUA) esteve em Suzano ministrando o curso, que trouxe, na ocasião, um novo método para a cirurgia de correção de hérnia inguinal, que afeta a região do abdômen. Essa técnica ajuda a reduzir o tempo de recuperação dos pacientes.

Os dados apresentados apontam que a hérnia é a terceira causa de licenças médicas e afastamento do trabalho. Os custos dos dias não trabalhados e da recuperação pós-operatória, assim como os gastos hospitalares do tratamento cirúrgico, consomem de forma significativa recursos destinados à saúde e à Previdência Social. Por ano, são feitas 20 milhões de cirurgias deste tipo no mundo – só no Brasil são mais de 200 mil procedimentos anuais.