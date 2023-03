Suzano zera número de desabrigados; na região 864 pessoas deixaram suas casas

Pelo menos 864 pessoas deixaram suas casas por conta das chuvas no Alto Tietê. Este número é de desalojados (815) e desabrigados (49).

Suzano informou que não há pessoas desabrigadas ou desalojadas, como ocorreu na semana passada.

Em Itaquaquecetuba há 800 pessoas desalojadas. São 48 em abrigos. Desses abrigados, 22 vítimas estão na Vila Maria Augusta e 26 estão na Vila Japão.

Os locais oferecem acolhimento, alimentação, entretenimento para as crianças, roupas e produtos de higiene pessoal, além de ser feito o encaminhamento das crianças para as escolas mais próximas.

Para os outros 800 moradores, com local para ir, há a distribuição de cestas básicas nas casas, kits com produtos de limpeza e higiene pessoal. Para quem não consegue cozinhar, marmitas são fornecidas.

Até o final deste mês, em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, um trailer em frente ao abrigo da Vila Maria Augusta realiza a lavagem e centrifugação das roupas.

Poá também registrou pessoas atingidas pelas chuvas. As equipes das Secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Habitação estão atuando desde o último sábado (11) para atender seis famílias que tiveram suas casas interditadas depois de um deslizamento de terra na avenida Campo Grande, no Jardim Nova Poá.

Uma das famílias com dez pessoas está em um abrigo no Centro Dia do Idoso com espaço para dormir, banheiro, refeições e segurança. As outras cinco famílias conseguiram ir para casas de familiares.

A pasta de Habitação acompanha os atingidos e prepara a inserção no auxílio moradia. De acordo com a Prefeitura, uma família ainda não aceitou ser incluída neste processo.

Entre as cidades do Alto Tietê, nesta terça-feira (14), a Defesa Civil de Ferraz de Vasconcelos interditou dez casas que estão em áreas de risco, na rua José de Moraes, no Parque São Francisco. As casas foram interditadas e os moradores orientados a se inscreverem no Aluguel Social.

Em Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Guararema, apesar das chuvas, não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Arujá, até o momento, não registrou pessoas que precisam de auxílio, mas a distribuição de cestas básicas segue normalmente pelo Fundo Social de Solidariedade, assim como os programas assistenciais pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Suzano, atendeu 580 famílias pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e pelo Fundo Social de Solidariedade, além de serem beneficiadas com alimentos, roupas, itens de dormitório e materiais de limpeza e higiene. Mas, neste momento, não há desalojados e desabrigados.

As outras administrações não informaram a quantidade de famílias e residências atingidas pelas chuvas.