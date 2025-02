Takayama acompanha limpeza em praça

O vereador Artur Takayama (PL) acompanhou nesta quinta-feira (13) a limpeza da Praça Sol Nascente Doutor Junji Toyoda, realizada pela Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey) e o Centro Educacional Nipo Brasileiro (Cenibras). O trabalho também foi acompanhado pelo secretário de Meio Ambiente, André Chiang, e pelo presidente do Conselho Gestor da Aceas/Cenibras, Julio Mayer.

“Esta é uma parceria da Prefeitura com uma empresa que fez a adoção de uma praça”, disse. “É importante que outras empresas adotem outras praças para garantir a manutenção do espaço público”.

Adote uma Praça

A adoção de praças em Suzano é possível por meio do decreto 8.433/2013, que criou o Programa “Adote uma Praça”. Pelo documento, as praças públicas podem ser adotadas pelo período de seis meses a três anos, com possibilidade de renovação.

A empresa interessada deverá entrar com um processo administrativo na Prefeitura, apresentando uma carta de intenção com documentos e plano de trabalho contendo a identificação da área, proposta de manutenção ou realização de obras e/ou serviços, quadro de investimentos e período de vigência da cooperação. Como contrapartida, a empresa poderá instalar placas de divulgação a cada mil metros quadrados, obedecendo dimensões e altura definidas no decreto.