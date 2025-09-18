Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 18 de setembro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública

Denúncia foi recebida pelo vereador às 12h45 desta quinta-feira. Parlamentar estava no local indicado às 13h59

18 setembro 2025 - 20h12Por da Reportagem Local
Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública - (Foto: Divulgação)

O vereador Artur Takayama (PL) foi até a rua Batista Renzi, na altura do número 186, em Suzano, para verificar uma grave denúncia recebida às 12h45 desta quinta-feira (18) sobre o descarte de centenas de ampolas contendo sangue e urina de animais em via pública. Às 13h59, o parlamentar já estava no local, onde encontrou o material espalhado pela calçada e próximo à sarjeta, em situação de risco.

Takayama classificou o caso como “extremamente preocupante” e acionou imediatamente as autoridades responsáveis, entre elas os órgãos de saúde e meio ambiente do município, para que providenciem a coleta segura do material e iniciem uma investigação para identificar os responsáveis pelo crime. “Estamos falando de resíduos biológicos que oferecem risco direto à saúde da população e ao meio ambiente. Isso não pode passar impune”, afirmou.

Segundo especialistas, materiais biológicos descartados de forma irregular podem transmitir doenças, contaminar o solo e a água e colocar em risco animais domésticos e silvestres. 

Takayama reforçou que continuará acompanhando o caso até que os responsáveis sejam identificados e punidos, e alertou para a importância da denúncia por parte da população. “A ação rápida só foi possível porque alguém se preocupou e nos procurou. A sociedade precisa estar atenta e não tolerar esse tipo de prática criminosa”, concluiu.

