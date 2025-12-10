Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Takayama conquista R$ 1 mi em emenda parlamentar do deputado Márcio Alvino

Dinheiro será destinado à saúde de Suzano

09 dezembro 2025 - 21h30Por da Reportagem Local
Takayama conquista R$ 1 mi em emenda parlamentar do deputado Márcio AlvinoTakayama conquista R$ 1 mi em emenda parlamentar do deputado Márcio Alvino - (Foto: Divulgação)

O vereador Artur Takayama (PL) conseguiu R$ 1 milhão para a saúde de Suzano, por meio de uma emenda do deputado federal Márcio Alvino (PL). O dinheiro, que já está com a Prefeitura, será usado para custear serviços da área, como por exemplo, a compra de remédios.

Márcio Alvino destacou o trabalho do vereador. “Artur tem trabalhado muito por Suzano e conseguido recursos tanto em São Paulo quanto em Brasília. A pedido dele, destinei esse valor para a saúde da cidade. É uma emenda muito importante, porque saúde é prioridade”, disse o deputado.

Takayama agradeceu o apoio e afirmou que continuará trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. “Fico muito feliz por mais uma conquista importante que será totalmente aplicada para melhorar a vida dos suzanenses”, afirmou o vereador.

