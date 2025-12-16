Takayama encerra 1º ano no comando da Câmara com inovações e conquista de verbas para Suzano

O presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama (PL), encerrou seu primeiro ano à frente do Legislativo com inovações e conquista de verbas para o município.

Com a condução do parlamentar, a Casa de Leis vivenciou um dia histórico no final de junho, com o evento em comemoração aos 117 anos da imigração japonesa no Brasil. Durante todo o dia, centenas de pessoas passaram pela sede do Legislativo, o Palácio Deputado José de Souza Candido, onde havia uma feira gastronômica com comidas típicas da culinária japonesa, artesanato e apresentações culturais. À noite, foi realizada a sessão solene, em que os presentes, entre eles o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Shimizu Toru, destacaram a importância da comunidade japonesa como parte essencial de Suzano.

Imigração libanesa

Em novembro, outra inovação: a Câmara de Suzano realizou uma sessão solene para celebrar os 145 anos da imigração libanesa no Brasil, com a homenagem a 20 famílias que fazem parte da comunidade libanesa do município. O evento também contou com a presença do cônsul-geral do Líbano em São Paulo, Rudy El Azzi, e os discursos relembraram a grande influência desta colônia na fundação do município e na esfera política e empresarial da cidade.

Balanço parlamentar

Em seu segundo mandato no Legislativo, Artur Takayama apresentou 313 proposituras em 2025, sendo nove projetos de lei, 28 moções, dez emendas substitutivas, seis projetos de decreto legislativo, um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, um projeto de resolução, 77 indicações e 181 requerimentos. “Mesmo com todos os afazeres da Presidência, faço questão de estar nas ruas, ouvindo o que a população precisa”, afirma.

Entre os destaques do seu mandato estão a conquista de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município. No primeiro semestre, foram R$ 4 milhões com o deputado estadual Marcos Damasio (PL), sendo R$ 1,5 milhão para investimentos na saúde suzanense e R$ 2,5 milhões para serem utilizados em obras de infraestrutura. “O deputado Marcos Damasio trabalha muito por Suzano e reforça seu compromisso com a nossa cidade a cada ano que passa”, declara Takayama.

Já no segundo semestre, foram outros R$ 1 milhão para a saúde do município, por meio de uma emenda do deputado federal Márcio Alvino (PL). “Fiquei muito feliz por mais uma conquista importante que será totalmente aplicada para melhorar a vida dos suzanenses”.

Emendas ao orçamento

Artur Takayama também acompanhou a aplicação, pela Prefeitura de Suzano, das emendas impositivas de sua autoria ao orçamento do município deste ano. Entre as conquistas, estão a instalação de sete braços de luminárias na rua Arthur Martins Rodrigues, na Vila Ipelândia; a compra de equipamentos para o Projeto Sons, Movimentos e Vozes – Caminhos para o Futuro, de educação musical nas escolas municipais; a compra de mobiliário para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Vitória; e a aquisição de motosserras e assopradores para a Defesa Civil de Suzano.

Leis

O vereador teve sete leis publicadas até o momento em 2025. A mais recente foi a que isenta de cobrança de tarifa nas vagas de estacionamento controlado (denominadas Zona Azul), até o limite de duas horas, as pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) devidamente cadastradas pela Prefeitura de Suzano.

Também é de autoria de Takayama a legislação que instituiu em Suzano a Política Municipal de Assistência, Conscientização e Orientação sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais – doença de Crohn e retocolite ulcerativa, passando a integrar o calendário oficial do município como a campanha Maio Roxo. Também na área da saúde, está em vigor a lei do vereador que instituiu o Programa Municipal de Atenção à Saúde da Mulher com Endometriose, com o objetivo de prevenir, diagnosticar, tratar e oferecer suporte às mulheres acometidas por essa condição.

Takayama também teve publicadas este ano as leis que incluíram no calendário oficial de eventos o Dia Municipal da Acessibilidade Digital, a ser comemorado anualmente em 11 de março; a Gincana da Melhor Idade, celebrada anualmente em setembro; e o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado em 1º de setembro – esta última, em parceria com o vereador Josias Ferreira Silva (PCdoB), o Josias Ferreira.

E ainda é de autoria do parlamentar a lei municipal que declara de utilidade pública municipal o Instituto Cegonha – Ação e Desenvolvimento Educacional, Cultural, Esportivo e Social.

Fios soltos

Durante todo o ano, Takayama vem cobrando a EDP, concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica no município, a retirada dos fios soltos ou emaranhados em várias localidades do município. A situação, que é observada pelo vereador desde o seu primeiro mandato, que teve início em 2021, piora ano após ano, já que o compartilhamento da rede de distribuição de energia elétrica por prestadores de serviços ou de interesse coletivo aumenta a cada dia. “É um grande descaso com a população, além de contribuir com a poluição visual da cidade”, lamenta.

Graças às cobranças do vereador, a empresa fez a retirada de muitos fios soltos e emaranhados. “Mas trata-se de um problema constante, que vamos continuar fiscalizando e exigindo a solução”, garantiu.