Takayama pede informações sobre solução para pessoas em situação de rua

O vereador Artur Takayama (PL) encaminhou um ofício ao secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, questionando quais medidas estão sendo tomadas em relação às pessoas em situação de rua no município. O documento foi protocolado nesta quinta-feira (3). A Secretaria iniciou reforço para acolher esse público.

“O inverno teve início no dia 20 de junho e tem demonstrado baixas temperaturas que afetam a todos, principalmente quem não tem um lar para se abrigar”, escreveu Takayama no documento, explicando que vem sendo questionado por diversos munícipes sobre o assunto. “Muitos me dizem que eles trazem transtornos por dormirem em frente às casas e fazerem suas necessidades fisiológicas nas ruas”, explicou o parlamentar.

O vereador pergunta no ofício quais medidas estão sendo tomadas para minimizar o desconforto gerado durante este inverno às pessoas em situação de rua, e se há uma estatística atualizada da quantidade de homens, mulheres e crianças nesta situação no município, já que em janeiro de 2024, a imprensa local estimou a existência de 605 pessoas nesta condição.

Takayama ainda pede que seja informado o número de vagas disponibilizadas nos abrigos municipais e se a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social possui um planejamento para dar uma solução à questão.