Tanabata Matsuri: edição 2025 acontecerá nos dias 02 e 03 de agosto com atrações culturais

O Tanabata Matsuri 2025 – Festival das Estrelas promovido pelo Bunkyo de Mogi das Cruzes promete encantar por mais um ano os seus visitantes. O evento, que acontece nos dias 2 e 3 de agosto no Centro Esportivo do Bunkyo, reunirá atrações culturais, oficinas, gastronomia típica e atividades voltadas para toda a família, com foco na valorização da cultura japonesa.

O festival será realizado no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 10h às 21h, no endereço: Av. Japão, 5919 – Porteira Preta. Os ingressos estão disponíveis online www.bunkyo.com.br/tanabata. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 4791-2022.

A organização está concentrada na montagem da estrutura e na preparação dos espaços temáticos, como a Vila Cultural, que contará com oficinas de Origami, Kirigami e Aquarela Japonesa, entre outras experiências interativas.

A grande atração da Vila Cultural é o Tanabata, onde as pessoas poderão fazer pedidos e pendurá-los em ramos de bambu para que sejam atendidos no final do festival. Esses desejos podem ser sobre saúde, amor, sucesso nos estudos, entre outros.

Para quem gosta do ritmo forte dos tambores japoneses, já estão confirmadas apresentações de taikô, shows artísticos orientais, o tradicional Tooro Nagashi (cerimônia com lanternas no sábado à noite) e o aguardado Concurso de Cosplay, que acontece no domingo (03).

Além das atrações culturais, o festival terá uma ampla praça de alimentação com dezenas de barracas de comidas típicas japonesas, além da participação de expositores e bazaristas que irão oferecer produtos tradicionais, artesanatos e artigos ligados à cultura oriental. O festival conta com o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes, fomento do ProAC SP e realização Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas.