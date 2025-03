Tapa-Buraco recebe reforço a partir desta semana e média diária de reparos pode subir de 70 para 250

A partir desta segunda-feira (31/03), a Operação Tapa-Buraco está passando por significativa ampliação. O número de equipes atuando simultaneamente pela cidade está sendo aumentado de duas para cinco, o que vai representar uma elevação na média de buracos tapados por dia, dos atuais 70 para até 250. Com isso, a expectativa é que o serviço de manutenção viária evolua de forma acelerada.

A estratégia vem de forma associada com o término do período de chuvas mais intensas, quando também é realizada a Operação Verão. Isso porque os serviços de manutenção asfáltica dependem diretamente das condições do clima para que possam ser executados devidamente e entregues com qualidade e durabilidade. Este reforço na Operação Tapa-Buraco também vai permitir uma atuação mais eficiente das equipes, atendendo a diversos bairros, distritos e regiões do município.

“Neste início de ano, com o período de chuvas, focamos a atuação das equipes nos principais corredores, onde a circulação de veículos é maior, por conta das restrições que as chuvas trazem para este tipo de serviço e também pensando em atender os pontos mais críticos, dentro da característica emergencial da Operação Verão. Agora, com a chegada do período de estiagem, podemos entrar com mais equipes e atender não só os grandes corredores, mas todos os bairros que carecem desse tipo de manutenção”, destaca o secretário municipal de Serviços Urbanos e Zeladoria, Joaz Batista.

O cronograma desta primeira semana abrange diversos pontos de Mogi, desde bairros próximos da região central até os mais afastados, como Braz Cubas e a região do Oropó. A atuação diária e reforçada também contribuirá para reduzir drasticamente o número de Ouvidorias e demandas da população pelo serviço.

“Nossa expectativa é que agora, com mais equipes nas ruas, a manutenção seja mais ágil em todos os cantos da cidade”, reforça o secretário.

As demandas pelo serviço de tapa-buraco devem ser registradas pela população por meio da Ouvidoria, no telefone 156. Isso permite uma melhor organização do cronograma de serviços e também serve como um termômetro para a Administração, no sentido de mapear os pontos da cidade que carecem de mais atenção no âmbito da zeladoria pública.