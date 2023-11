Tarcísio anuncia para o dia 8 abertura do HC com 200 leitos

Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo paulista também acenou para a intenção de iniciar as obras de implantação da alça de saída do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) no ano que vem, conforme projeto em elaboração.

As falas do governador ocorreram durante o evento de entrega da estrada municipal Mário Alves Pereira, a estrada do Serrote, na ligação entre Guararema e Salesópolis. De acordo com Tarcísio, no mês que vem, o governo do Estado estará em Suzano para a abertura do HRAT, localizado no complexo do Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, no bairro Vila Amorim. “Em breve nós estaremos lá, Rodrigo Ashiuchi, em Suzano, abrindo o nosso hospital, que já tem até data, dia 8 de dezembro. Serão 200 leitos em um hospital importantíssimo para o Alto Tietê”, disse ao se dirigir diretamente a Ashiuchi.

Para o chefe do Poder Executivo suzanense, a afirmação consolida as expectativas do município por esta entrega, que deverá beneficiar não só Suzano, mas toda a região. “Aguardamos com muita ansiedade por todas as etapas de viabilização da unidade, que deverá atender às demandas de média complexidade. Neste ano recebemos a confirmação da empresa gestora do hospital e agora, em dezembro, conquistaremos esse grande presente para a saúde”, disse o prefeito ao agradecer ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, que também esteve em Guararema, e destacando ainda o empenho do deputado federal Marcio Alvino e do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

A expectativa é de que a nova unidade promova internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, radiografia, análises clínicas, ortopedia, entre outros.

Ainda durante o evento, Tarcísio acenou para o início das obras de implantação da alça de saída do anel viário em 2024. “Suzano vai ganhar a alça do Rodoanel, o projeto está sendo feito e ano que vem eu quero começar a obra”, reforçou. “A gente já determinou a confecção dos projetos executivos e a nossa ideia é contratar e começar a obra no ano que vem. A meta é entregar ainda neste mandato”, completou o governador.

A notícia também foi recebida com muito entusiasmo pelo prefeito suzanense, uma vez que a obra é muito aguardada por Suzano e todo o Alto Tietê. “Já são anos de luta para destravar mais este projeto, com muito estudo a fim de viabilizar uma alternativa regional, garantindo acesso estratégico ao município e às demais cidades do Alto Tietê. Nosso objetivo é concretizar esse projeto com a implantação da alça na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), no limite com Poá, facilitando o acesso ao município e beneficiando também a ligação com Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos”, pontuou ao reforçar a importância da construção para a mobilidade e desenvolvimento regional.

Evento

A cerimônia de entrega da estrada do Serrote também foi acompanhada pelo superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo; bem como pelos prefeitos José Luiz Eroles Freire (Guararema), Vanderlon Gomes (Salesópolis), Carlos Alberto Taino Junior (Biritiba Mirim), Tiago Magno (Lagoinha), e Elzo Elias de Oliveira Souza (Igaratá).

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta quinta-feira (23/11) a confirmação da data de abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), previsto para 8 de dezembro (sexta-feira), de acordo com afirmação do governador Tarcísio de Freitas durante agenda na cidade de Guararema. Hospital terá capacidade para 200 leitos.