'Tarde Beneficente' do Bunkyo Suzano celebra o Dia das Mulheres neste domingo

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a "Tarde Beneficente" da Associação Cultural Suzanense será uma das atrações do fim de semana, no Bunkyo Suzano. O evento tem seu início previsto às 12 horas, na sede da entidade, na avenida Armando Salles de Oliveira, número 444, Centro.

Tendo como objetivo principal arrecadar fundos em apoio a entidades e grupos parceiros, a associação prepara uma série de atrações gastronômicas a todos os públicos. Os convites seguem disponíveis e os interessados devem entrar em contato com a secretaria do Bunkyo Suzano pelo telefone (11) 4746-2744.



Os ingressos têm o valor de R$ 30,00 e garantem a participação no evento, além do direito de concorrer a sorteios de brindes e prêmios. Além do atendimento telefônico, representantes dos departamentos internos também estão promovendo a venda entre associados e parceiros.



O presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, explica que os grandes atrativos da festividade são as comidas típicas. "Para todos os públicos, teremos pratos como obentô, a tradicional ‘marmita’ japonesa; o doce de panqueca dorayaki; a coxinha de batata; e um churrasco para fazer o gosto de todos e todas. Será um domingo muito especial e em família", reforçou o convite.

