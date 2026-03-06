Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Suzano

'Tarde Beneficente' do Bunkyo Suzano celebra o Dia das Mulheres neste domingo

Evento de arrecadação de fundos a grupos parceiros prevê experiências gastronômicas para toda a família

06 março 2026 - 08h48Por da Reportagem Local
'Tarde Beneficente' do Bunkyo Suzano celebra o Dia das Mulheres neste domingo 'Tarde Beneficente' do Bunkyo Suzano celebra o Dia das Mulheres neste domingo - (Foto: Divulgação)

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a "Tarde Beneficente" da Associação Cultural Suzanense será uma das atrações do fim de semana, no Bunkyo Suzano. O evento tem seu início previsto às 12 horas, na sede da entidade, na avenida Armando Salles de Oliveira, número 444, Centro.

Tendo como objetivo principal arrecadar fundos em apoio a entidades e grupos parceiros, a associação prepara uma série de atrações gastronômicas a todos os públicos. Os convites seguem disponíveis e os interessados devem entrar em contato com a secretaria do Bunkyo Suzano pelo telefone (11) 4746-2744.

Os ingressos têm o valor de R$ 30,00 e garantem a participação no evento, além do direito de concorrer a sorteios de brindes e prêmios. Além do atendimento telefônico, representantes dos departamentos internos também estão promovendo a venda entre associados e parceiros.

O presidente do Bunkyo, Reinaldo Katsumata, explica que os grandes atrativos da festividade são as comidas típicas. "Para todos os públicos, teremos pratos como obentô, a tradicional ‘marmita’ japonesa; o doce de panqueca dorayaki; a coxinha de batata; e um churrasco para fazer o gosto de todos e todas. Será um domingo muito especial e em família", reforçou o convite.
 

