Tarde Beneficente reúne mais de 2 mil pessoas no Bunkyo Suzano

No último domingo (08/03), a Associação Cultural Suzanense - Bunkyo Suzano reuniu mais de 2 mil pessoas na primeira edição da “Tarde Beneficente” neste ano de 2026, colaborando com a arrecadação de recursos para as entidades parceiras do grupo na cidade e promovendo um dia de diversão e alegria às famílias presentes.



Com o acompanhamento de autoridades municipais, como o vice-prefeito Said Raful e o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Artur Takayama, além de figuras notórias como o secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a ação desenvolvida pela diretoria liderada pelo presidente Reinaldo Katsumata trouxe diversas rodadas de bingo com a distribuição e o sorteio de prêmios variados como bicicletas, liquidificadores, utensílios de cozinha e materiais decorativos. A diversão dos jogos, junto à oferta gastronômica da tradicional da culinária japonesa e de pratos tipicamente brasileiros, deram o tom de um dia que aliou a preservação das tradições à união em prol das atividades das entidades sociais de Suzano.



O evento, realizado em pleno Dia Internacional da Mulher, ainda reservou homenagens às voluntárias e diretoras de departamentos do Bunkyo, bem como a representantes de entidades parceiras, destacando a valorização dos trabalhos no município e exaltando a dedicação diária destas não apenas no meio profissional, como também ao apoio à cultura oriental. Na oportunidade, todas receberam flores simbólicas.



Katsumata pontuou que ver o salão cheio com tantas famílias colaborando com as entidades locais é motivo de orgulho. “Ao longo das últimas semanas, tivemos mutirões de arrecadação e preparação para este dia, com vários integrantes dos nossos departamentos entrando em contato com associações e figuras locais para ajudar nesta festa. Tivemos um retorno muito positivo, desde as famílias até os nossos parceiros, por isso, só temos a agradecer a todos que estiveram conosco. E claro, não posso deixar de aplaudir esse time dedicado que possibilitou a realização da nossa primeira festa beneficente do ano”, concluiu o presidente do Bunkyo.



Parte da arrecadação do evento será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, à Rede Feminina de Combate ao Câncer, à Associação Beneficente Espírita Vinha de Luz e ao grupo de Lian Gong.



Entre os representantes da entidade organizadora, marcaram presença os vice-presidentes Sadako Yoshida, Marcos Barbosa e Fernando Brandão; o diretor associado e secretário do Meio Ambiente de Suzano, André Chiang; a diretora do Departamento de Sustentabilidade da associação, Larissa Ashiuchi; e o membro do Conselho Deliberativo, William Takara. Na ocasião, também estiveram presentes os secretários municipais Paulo Pavione (Comunicação) e Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos); o presidente eleito da ACE Suzano, Cristiano Homan; a diretora do Colégio Lumbini, Célia Ashiuchi; e a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Fernanda Verasto.