Tarifa de luz de clientes residenciais do Alto Tietê terá redução de 6,45%, anuncia EDP

Os clientes residenciais do Alto Tietê vão pagar menos na conta de luz. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) homologou a redução da EDP São Paulo. A diminuição será de 6,45%. Deste modo, os clientes que pagavam R$ 100, por exemplo, passarão a pagar em torno de R$ 94. A mudança também vai beneficiar clientes, como indústrias e grandes varejistas, com a diminuição de 3,53%. Com isso, a média de redução na tarifa é de 5,33%

As informações sobre a redução foram anunciadas nesta terça-feira, 22, pela EDP São Paulo, em entrevista coletiva à imprensa. Para se ter ideia, o novo cálculo afetará contas referentes a energia elétrica consumidas a partir do dia 23 de outubro.

A cada quatro anos, conforme estabelece o Contrato de Concessão firmado com a ANEEL, é realizado o processo de Revisão Tarifária da EDP São Paulo, oportunidade em que são avaliados os investimentos realizados pela distribuidora, a qualidade do serviço prestado, os níveis de perdas na rede, os custos com compra de energia e os encargos setoriais, dentre outros itens.

Em 23 de julho deste ano, a ANEEL havia divulgado um índice preliminar calculando uma redução média da ordem de 2,10%, porém, como o ano tarifário compreende período de outubro de 2018 até setembro de 2019, ainda faltava incluir na composição da revisão as informações relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, bem como análise das contribuições da sociedade no processo de audiência pública conduzido pela agência. A partir da incorporação destes itens formou-se o novo valor anunciado nesta terça-feira.