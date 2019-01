Tarifa de ônibus em Suzano sobe para R$ 4,40 a partir de domingo

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), assinou nesta quinta-feira (17) o decreto que oficializa o novo valor da tarifa do transporte público na cidade. Após longa negociação com a concessionária do serviço no município, a passagem irá dos atuais R$ 4,10 para R$ 4,40 a partir da 0 hora deste domingo (20). O reajuste foi baseado na inflação de 7,2581% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do período de dois anos (2017-2018) em que a cidade ficou sem aumento da tarifa.

Há algumas semanas, representantes da concessionária de transporte público protocolaram a solicitação de reajuste para apreciação do governo municipal. A empresa alegou aumento de salário de funcionários (cobrador e motorista) em obediência aos sindicatos das categorias; do preço dos insumos, como óleo, pneus e demais peças dos veículos; do valor do combustível; e de outros itens que fazem parte da estrutura operacio

A princípio, o chefe do Executivo não concordou com o valor sugerido de R$ 5,22, que, em sua análise, não acompanha a realidade financeira do cidadão que depende do transporte público para se locomover, trabalhar e estudar. Após diversas reuniões realizadas entre representantes da administração municipal, incluindo a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, e da concessionária, o prefeito sugeriu que a mesma estudasse a possibilidade de trabalhar com um valor menor.

As negociações continuaram e a empresa protocolou outro pedido, de R$ 4,99. O valor não satisfez o prefeito, que determinou fixar a tarifa em R$ 4,40, ou seja, um índice de reajuste de 7,2581%, abaixo do que havia sido autorizado pelo Conselho Municipal de Transportes, que foi de 8% a 10%.