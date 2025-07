Tarifaço: Pedro Ishi prevê impactos e pede sensibilidade para lidar com assunto

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, lamentou o “tarifaço” imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O chefe do Executivo suzanense pediu sensibilidade do Governo Federal no tratamento do assunto e detalhou os prejuízos que a cidade pode ter caso a tarifa entre em vigor.

“Já temos uma conversa com o empresariado, estamos buscando proximidade para tentar entender. Tem impacto sim, Suzano tem grandes indústrias, como a Companhia Suzano de Papel e Celulose, que importa matéria-prima e exporta celulose em grande volume. Temos a Opella também, que faz a parte de medicamentos, e realiza muitas importações e exportações. Para a gente é um grande impacto e esperamos que o Governo Federal tenha uma sensibilidade para tratar esse assunto, porque realmente impacta nos municípios, principalmente nos que tem indústrias, como a cidade de Suzano”, disse o prefeito em entrevista ao programa Conexão Alto Tietê, apresentado pela jornalista Marilei Schiavi.

O governo dos Estados Unidos impôs uma taxa de 50% em todos os produtos comprados do Brasil. A tarifa entra em vigor no dia 1º de agosto.

Além dos possíveis prejuízos que a taxa pode trazer a Suzano, Pedro Ishi falou sobre a queda de arrecadação que o município tem passado ao longo de 2025.

“Tivemos uma diminuição nos repasses oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de outros convênios do Governo Federal. Essa queda atrapalha a Prefeitura em todos os meses e se não cuidarmos fica muito pior. Essa queda impacta e estamos buscando soluções para que possamos encerrar o ano de forma responsável, sem nenhum prejuízo à população”, explicou.

O problema com a queda de arrecadação da Prefeitura fez com que o prefeito decretasse um contingenciamento de gastos, buscando fechar o ano “no azul”.

“O contingenciamento é um ato onde visamos fazer um ajuste no orçamento e cortar despesas que entendemos como secundárias, que podem aguardar um pouco. O decreto serve para isso, visando chegar ao fim do ano com as contas em ordem como foi nos últimos anos”, finalizou Pedro Ishi.

Obras e parcerias

O prefeito ainda tratou de outros assuntos ao longo da entrevista, como as próximas obras a serem entregues pela Prefeitura. De acordo com ele, ainda neste ano, devem ser entregues uma Unidade Básica de Saúde (UBS), o Terminal de Ônibus de Palmeiras e uma creche.

“Temos a UBS do Parque do Colégio e da Cidade Edson, que é uma importante unidade de saúde que vai levar o atendimento para a região do Ana Rosa, Fazenda Viaduto, Cidade Edson e Jardim Vitória. Temos o Terminal de Ônibus de Palmeiras, que vai melhorar o entre eixo do Centro e da Zona Sul da cidade. Na Educação temos uma nova creche, ali no Jardim Europa, que vai atender todas as crianças da Zona Norte, um núcleo muito importante que tem o Jardim Revista, Jardim Europa e Jardim Varan”, disse.

Pavimentação, a ampliação da Avenida Senador Roberto Simonsen e o início da obra da Alça de Acesso do Rodoanel são alguns outros trabalhos citados pelo prefeito Pedro Ishi.

O chefe do Executivo suzanense reforçou a proximidade da cidade com o Governo do Estado de São Paulo, facilitada pelos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino e pelo ex-prefeito e secretário do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi.

“Os deputados André do Prado e Marcio Alvino nos ajudam muito. O Rodrigo, agora em São Paulo, também vem nos ajudando muito e espero que possa ajudar cada vez mais”, continuou.