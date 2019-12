Tarólogas fazem previsões; 2020 de parcerias e menos violência

As tarólogas e terapêutas holísticas Geisa Leôncio e Roseli Pereira de Souza, a Roseli T, traçaram um panorama do Alto Tietê em 2020 e afirmaram que o novo ano vai superar 2019 em parcerias políticas e esportivas. A região também terá menos casos de violência.

Em ano de eleições municipais, segundo Geisa, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), por exemplo, vai enfrentar uma eleição muito acirrada.

Na esfera federal, Jair Bolsonaro terá muitas dificuldades para governar. No entanto, ambas afirmam que o presidente do Brasil e o povo conseguirão "sair vitoriosos" das dificuldades.

"Bolsonaro terá muitas dificuldades, principalmente com o Supremo Tribunal Federal (STF)", prevê Geisa. "Eles vão ter jogo de cintura para se readaptar em algumas situações. Ele (Bolsonaro) vai modificar algumas coisas, como linhas de crédito, bens materiais e juros", crava Roseli T.

Tragédias

Em relação a grandes tragédias, a previsão é de que o próximo ano será mais tranquilo em relação a 2019. No entanto, Geisa prevê que uma mulher muito importante vai passar por uma experiência que "vai assustar muito" o povo. "Ela é uma figura comunicativa de enorme importância. Será uma experiência extremamente assustadora", revela.

"Não vai ter nenhuma tragédia no Alto Tietê, como terremotos ou grandes deslizamentos", emenda. "Será um ano de muitas parcerias e olhar para os esquecidos. O número 2020 mostra relativa tranquilidade" afirma Roseli T.

Libertadores

Pela primeira vez na história, a Taça Libertadores da América contará com os quatro grandes clubes de São Paulo. No entanto, as duas tarólogas cravaram que o Corinthians vai chegar mais longe na competição continental.

"As chances do Corinthians variam entre 80% e 100% de ser campeão da Libertadores", prevê Roseli T.

Para Geisa, São Paulo e Palmeiras terão muitas dificuldades. Em ambas as previsões, o Santos figura como a "zebra" da competição.

União Mogi e União Suzano Atlético Clube (Usac) participam, em 2020, da 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se inicia em 2 de janeiro. Para Geisa, o União Mogi fará uma grande Copinha, enquanto o Usac terá que "trabalhar mais" para sobreviver na competição.

Geisa também acha que o Brasil não terá um bom desempenho nas Olimpíadas de 2020. "O Brasil terá muita dificuldade, não vencerá em Tóquio. Os trabalhos não favorecem", afirma a taróloga.