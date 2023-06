Tatiana Orita Gonçales assume comando da Guarda Civil de Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário interino de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, apresentaram na manhã deste sábado (24/06) o novo comando da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano. A corporação agora tem Tatiana Orita Gonçales de Morais como comandante e Edmundo Gomes da Silva como subcomandante.

A cerimônia, realizada no pátio da sede da GCM, também contou com as presenças dos então comandante Rosemary Ferreira Caxito e subcomandante André Alves da Silva, que haviam assumido em 2020.

Na oportunidade, o prefeito destacou o empenho da dupla ao longo dos últimos três anos. "Foram muitos desafios desempenhados com determinação e competência. Que esse novo capítulo seja escrito com o mesmo êxito dos últimos anos. Rosemary e André tiverem seus nomes marcados na história da GCM de Suzano, que pela primeira vez teve uma mulher à frente", disse Ashiuchi.

O novo comando terá a missão de liderar 175 agentes, distribuídos entre o patrulhamento regular (Força Patrulha), a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o Canil, a Patrulha Maria da Penha, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), a Central de Segurança Integrada (CSI), as Bases de Segurança Integrada (BSIs) na Praça João Pessoa e na Casa Branca e outros postos fixos.

De acordo com o secretário interino de Segurança Cidadã, o novo comando tem total capacidade de gerir a corporação para dar continuidade ao bom trabalho promovido. “Temos uma GCM que já é reconhecida por prestar um serviço de qualidade à nossa população e realizar ações conjuntas com a Polícia Militar e a Polícia Civil que contribuem com a promoção da segurança na cidade. Tenho certeza de que a comandante Tatiana e o subcomandante Gomes vão levar o nome da nossa Guarda para um patamar ainda maior”, apontou Silva.

Históricos

Tatiana Orita Gonçales de Morais atua como inspetora regional e na coordenação dos trabalhos realizados no Parque Municipal Max Feffer. Tatiana ingressou na corporação em março de 2002, desenvolvendo os mais diversos trabalhos dentro da GCM. Tem formação em Tecnologia da Segurança Pública pelo Centro Universitário Braz Cubas e está cursando pós-graduação nos cursos de Assistência Sócio-Jurídica e Segurança Pública; Guarda Municipal; e Segurança, Planejamento e Resposta de Emergência em Eventos de Grande Porte, todos pela Facuminas.

Ela será auxiliada por Edmundo Gomes da Silva, atual coordenador do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA). Ele tem 15 anos de GCM e é formado em Biologia pelo Centro Universitário Braz Cubas e como Técnico em Meio Ambiente pela Escola Técnica (Etec) de Suzano e tem pós-graduação em Policiamento Ambiental pelo Programa Educacional Policial de Ensino Superior, pós-graduação em Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, pela Universidade Santo Amaro, e extensão em Formação de Inspetor da Guarda Civil Municipal. Gomes ainda realizou diversos cursos extracurriculares voltados à segurança pública e meio ambiente.